Quelle: Indymedia Linksunten

Beide Werk­tore sind mit Be­ton­fäs­sern ver­stellt, an de­nen sich ins­ge­samt vier Men­schen fest­ge­ket­tet ha­ben. Eine wei­tere Per­son be­fin­det sich in ca. fünf Me­tern Höhe auf ei­nem Me­tall­drei­bein über ei­nem der Fäs­ser. Ei­nige Aktivist*innen sind auf LKWs ge­klet­tert. Zur glei­chen Zeit ha­ben sich an die 10 Per­so­nen zu ei­ner Kund­ge­bung ver­sam­melt.

Der Pro­test ist keine ver­ein­zelte Ak­tion ge­gen die ge­walt­same Schlacht­ma­schi­ne­rie, die Tiere fa­brik­mä­ßig in Fleisch­teile zer­teilt. Die Schlacht­fa­brik, die wir als kon­kre­tes Ziel un­se­rer Ak­tion ge­wählt ha­ben, ver­eint in sich all die Ver­hält­nisse, die es an­zu­grei­fen und zu über­win­den gilt. Sie steht für die De­gra­die­rung al­les Le­bens und de­ren Res­sour­cen zu ver­kauf­ba­ren Wa­ren, wel­che mit un­se­rem An­griff heute ge­stört wer­den soll.

Die Ak­tion ist Teil der Ant­wor­ten lin­ker Kämpfe auf die ge­samt­ge­sell­schaft­li­che Ka­ta­stro­phe des glo­bal herr­schen­den Ka­pi­ta­lis­mus, nach des­sen Lo­gik un­ter­drückt, aus­ge­beu­tet und aus­ge­grenzt wird, was rechte Ideo­lo­gie, Kon­kur­renz­kampf und Ent­so­li­da­ri­sie­rung zur Folge hat. Sie ist ge­gen die ka­pi­ta­lis­ti­sche Pro­duk­tion ge­rich­tet, die Arbeiter*innen, Tiere und Na­tur ver­wer­tet und in de­ren Sinne Gren­zen und Mau­ern ge­gen jene er­rich­tet wer­den, die in die­ser Ver­wer­tungs­sys­te­ma­tik der­zeit als über­schüs­sige und un­nütze Ar­beits­kräfte gel­ten.

Die Ak­tion ist eine So­li­da­ri­sie­rung mit den ge­knech­te­ten Arbeiter*innen, den ver­ding­lich­ten Tie­ren und den durch eine ex­trem re­pres­sive, ras­sis­ti­sche Po­li­tik ins Elend ge­trie­be­nen Ge­flüch­te­ten. Sie ist eine Be­mäch­ti­gung ge­gen die auf­er­legte Ohn­macht, ein Zu­wort­mel­den eman­zi­pa­ti­ver Po­li­tik ge­gen rechte und kon­ser­va­tive Pa­ro­len.

In Zei­ten von Pe­gida und Afd, in de­nen sich Men­schen all­zu­oft in den Stra­ßen zu­sam­men­rot­ten, um selbst ge­gen ent­ste­hende Ge­flüch­te­ten­un­ter­künfte oder Ge­flüch­tete vor­zu­ge­hen, emp­fin­den wir es als sehr un­ter­stüt­zens­wert, dass es wie hier in Kö­nigs­wus­ter­hau­sen auch Men­schen gibt, die sich als Bürger*inneninitiative for­mie­ren, um ge­gen ei­nen Schlacht­fa­brik ak­tiv zu wer­den.

In den Schlacht­fa­bri­ken wird der Zwang und die Ge­walt des Ka­pi­ta­lis­mus gut sicht­bar: Im An­trans­port der le­ben­di­gen Ware, den Tie­ren, und ih­rer ge­walt­tä­ti­gen Zu­rich­tung am Schlacht­band. In den pre­kä­ren Ar­beits­be­din­gun­gen der Schlachthofmitarbeiter*innen. In der zer­stör­ten und emis­si­ons­be­las­te­ten Na­tur, die den Schlacht­hof um­gibt.

Aber auch in den Pro­duk­ti­ons­pro­zes­sen, die de­nen in der Schlacht­fa­brik vor- bzw nach­ge­schal­tet sind: Bei­spiels­weise dem Fut­ter­mit­tel­an­bau, der mit Land Grab­bing, Ver­trei­bung und Na­tur­zer­stö­rung ver­bun­den ist. Oder dem Ex­port der Fleisch­wa­ren in den glo­ba­len Sü­den, der die Pro­duk­tion in die­sen Län­dern und de­ren Un­ab­hän­gig­keit und Selbst­be­stim­mung zer­stört.

Die­ser Ex­port dient auch in der Tier­aus­beu­tungs­in­dus­trie der Ge­winn­ma­xi­mie­rung, die in­ner­halb der ka­pi­ta­lis­ti­schen Wirt­schafts­ord­nung un­um­gäng­lich ist. Da­mit ein­her ge­hen Wachs­tums­pläne der füh­ren­den Un­ter­neh­men, die be­reits an ih­ren Stand­or­ten An­träge auf Er­wei­te­run­gen oder für Neu­bau­ten von Schlacht­an­la­gen ge­stellt ha­ben.

So plant auch die PHW Gruppe Marke Wie­sen­hof bei der hier orts­an­säs­si­gen Firma „Mär­ki­sche Geflügelhof-Spezialitäten“, die Schlacht­leis­tung von 190 auf 352 Ton­nen Le­bend­ge­wicht pro Tag na­hezu zu ver­dop­peln. Um­ge­rech­net ent­spricht dies der Tö­tung von ca. 160.000 tier­li­chen In­di­vi­duen tagtäglich.Diese Schlacht­pläne sol­len durch­kreuzt, das Schlach­ten be­en­det wer­den und mit die­sem alle For­men von Aus­beu­tung, Un­ter­drü­ckung, Ge­walt und Zer­stö­rung.

Wir ver­ste­hen diese Ak­tion als eine Auf­for­de­rung, Wege zu ei­ner be­frei­ten Ge­sell­schaft zu su­chen, ge­gen die be­haup­tete Al­ter­na­tiv­lo­sig­keit der Un­frei­heit und des Zwangs des Ka­pi­ta­lis­mus. Die Ak­tion wird von Aktivist*innen von Tier­farbri­ken Wi­der­stand, Kam­pa­gne ge­gen Tier­farbri­ken, Mast­an­la­gen Wi­der­stand, BI KW stinkt’s, BI Sau­stall Wa­dels­dorf, Ber­li­ner Tier­be­frei­ungs­ak­tion, Ani­mal Cli­mate Ac­tion und Ein­zel­per­so­nen un­ter­stützt.

