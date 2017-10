Angermünde - Das Angermünder Bürgerbündnis lobt in diesem Jahr erneut die "Angermünder Elle" aus.

Cottbus - Die Heinrich-Böll-Stiftung Brandenburg und die Stadt Cottbus starten am Donnerstag, 12. Oktober, eine Veranstaltungsreihe zum Thema "Die Dämonisierung der Anderen".

Seelow/Platkow - Nach wie vor suchen Flüchtlinge in Deutschland ein neues Zuhause, auch in Märkisch-Oderland. Im Vergleich 2016 leben in den Gemeinschaftsunterkünften im Landkreis jedoch derzeit deutlich weniger Menschen.