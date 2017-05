Der Uto­pia e.V. wird von Früh­jahr bis Ende des Jah­res das Pro­jekt „Be­geg­nung – Em­power­ment – Zu­kunft“ um­set­zen. Im Rah­men des Pro­jek­tes wer­den Ju­gend­li­che und junge Er­wach­sene mit und ohne Flucht­hin­ter­grund ge­mein­sam ihre Vor­stel­lung ei­ner ge­rech­ten und so­li­da­ri­schen Ge­sell­schaft dis­ku­tie­ren. Nach ei­ner ge­mein­sa­men „Zu­kunfts­werk­statt“ (10.-11. Juni 2017, An­mel­dung un­ter www.utopia-ffo.org/future <http://www.utopia.org/future>) un­ter dem Motto: “The Fu­ture ist still un­writ­ten! Junge Ideen für Frank­furt (Oder)” wer­den sich die Teil­neh­men­den in Se­mi­na­ren und Work­shops, auf Aus­flü­gen und in Dis­kus­sio­nen Fä­hig­kei­ten und Wis­sen an­eig­nen, die sie in die Lage ver­set­zen ein ge­mein­sa­mes Pro­jekt zu rea­li­sie­ren, das sie dann der Öffent­lich­keit vor­stel­len.

„Diese Ge­sell­schaft ver­än­dert sich. Die Men­schen, die aus an­de­ren Län­dern ge­flo­hen sind, um in Deutsch­land bzw. in Frank­furt (Oder) eine wei­tere Hei­mat zu fin­den, wer­den ihre Spu­ren hin­ter­las­sen. Wir sind vol­ler Vor­freude auf die Her­aus­for­de­rung und Mög­lich­kei­ten, die eine Mi­gra­ti­ons­ge­sell­schaft bie­tet. Es ist an der Zeit Mi­gra­tion in ers­ter Li­nie als Chance nicht als Be­las­tung für eine Ge­sell­schaft zu se­hen.“, so Ja­nek Las­sau, Ko­or­di­na­tor des Pro­jekts.

Das Pro­jekt wird un­ter an­de­rem mit Gel­dern der „Bun­des­zen­trale für po­li­ti­sche Bil­dung“ und im Rah­men des Bun­des­pro­gramms „De­mo­kra­tie le­ben!“, durch das Bun­des­mi­nis­te­rium für Fa­mi­lie, Se­nio­ren, Frauen und Ju­gend so­wie aus Mit­teln des Lan­des­mi­nis­te­rium für In­fra­struk­tur und Lan­des­pla­nung, des Städ­te­bau­för­der­pro­gramms „So­ziale Stadt“ und Mit­teln der Stadt Frank­furt (Oder) rea­li­siert.