United we stand

Der G20-Gip­fel in Ham­burg ist erst seit we­ni­gen Wo­chen vor­bei und die Er­geb­nisse las­sen sich grob in zwei As­pekte auf­tei­len.

1. Po­li­ti­sche Er­geb­nisse

Diese fal­len eher ma­ger aus. Trotz der freund­li­chen Ein­la­dung und Be­wir­tung durch Deutsch­land von Dik­ta­to­ren, Au­to­kra­ten und Na­tio­na­lis­ten aus al­ler Welt konn­ten sich die teil­neh­men­den Län­dern nicht dar­auf ei­ni­gen Pro­bleme an­zu­ge­hen. Daran hin­dert sie of­fen­sicht­lich die ka­pi­ta­lis­ti­sche Kon­kur­renz. Das Kon­zert in der Elb­phil­har­mo­nie hin­ge­gen war groß­ar­tig, da las­sen sich Kriege, Kli­ma­wan­del, Wirt­schafts- und En­er­gie­krise, diese im­mer wie­der ein­ge­for­der­ten „Men­schen­rechte“ und tau­sende Men­schen, die jähr­lich im Mit­tel­meer er­trin­ken, doch schnell ver­ges­sen.

Doch gab es noch ei­nen an­de­ren Punkt der uns an die­ser Stelle wich­tig ist.

2. Po­li­ti­sche Er­geb­nisse nach In­nen

Der Gip­fel er­schien uns als ein Warm­lau­fen ge­gen den Auf­stand von In­nen. Knüp­pelnde Bul­len, ein­ge­setz­tes SEK, un­zäh­lige Haus­durch­su­chun­gen, An­quatsch­ver­su­che, VS-Be­richte, De­mo­ver­bote, Hetze ge­gen Ak­ti­vis­t_in­nen, An­griffe auf Schlaf­plätze, ein­ge­setzte Zi­vil­bul­len und die me­diale Auf­be­rei­tung des Gan­zen sind wohl das we­sent­li­che Er­geb­nis des G20. In Zei­ten gro­ßer so­zia­ler Ver­wer­fun­gen scheint es für die Re­pres­si­ons­or­gane nö­tig zu sein, sich auf Kämpfe ge­gen so­ziale Be­we­gun­gen in den Städ­ten vor­zu­be­rei­ten. So hat es un­se­res Wis­sens bis­her noch nie ei­nen Ein­satz von Spe­zi­al­ein­hei­ten ge­gen De­mons­tran­t_in­nen oder al­ko­ho­li­sierte Ju­gend­li­che ge­ge­ben.

So weit, so schlimm. Der Ein­satz der Cops ist da­mit si­cher­lich nicht zu Ende. Noch im­mer lau­fen Ver­fah­ren ge­gen Ge­nos­s_in­nen und auch die all­täg­li­che Re­pres­sion wird wei­ter an­zie­hen: Der Feind steht für den Staat links.

Da­her hal­ten wir es für wich­tig, noch­mal auf ei­nige grund­le­gende Ver­hal­tens­wei­sen und Vor­sichts­maß­nah­men hin­zu­wei­sen:

keine Ge­sprä­che über Ak­tio­nen in der Kneipe oder sons­ti­gen öffent­li­chen Or­ten

Bude auf­räu­men, Rech­ner und Te­le­fon ver­schlüs­seln (not­falls Hilfe bei eu­rer ört­li­chen Kryp­to­gang ho­len)

wie im­mer: keine Aus­sa­gen bei Po­li­zei und Jus­tiz

wehrt euch ge­gen An­quatsch­ver­su­che vom VS und den Bul­len, macht diese öffent­lich

wen­det euch bei Re­pres­sion an die Rote Hilfe, eu­ren Er­mitt­lungs­aus­schuss oder sons­tige An­ti­re­pres­si­ons­grup­pen

bei Ge­sprä­chen über sen­si­ble Dinge: Te­le­fone ver­ban­nen!

wenn Leute neu in die Szene (oder in euer Haus­pro­jekt) kom­men, er­kun­digt euch nach ih­nen: Wer kennt sie, was ha­ben sie vor­her ge­macht?

Es geht hier nicht um Miss­trauen, son­dern um den Schutz ei­ge­ner Struk­tu­ren. Ihr kennt si­cher­lich die Fälle in Ham­burg, wo jah­re­lang Zi­vi­bul­len in un­se­ren Struk­tu­ren un­ter­wegs wa­ren (Bei Fra­gen dazu wen­det euch an eure An­ti­re­pres­si­ons­grup­pen. Keine vor­ei­li­gen Ver­däch­ti­gun­gen!)

über­legt, mit wem ihr was macht

seid so­li­da­risch mit Ge­nos­s_in­nen, die von Re­pres­sion be­trof­fen sind!

Eine er­star­kende Rechte, staat­li­che Re­pres­sion und ein Ka­pi­ta­lis­mus in der Krise müs­sen uns keine Angst ma­chen wenn wir zu­sam­men ste­hen. Bil­det euch! Bil­det Ban­den! Nichts und nie­mand ist ver­ges­sen…