Der bun­des­weit ak­tive, neo­na­zis­ti­sche „dritte Weg“ führte am Sams­tag meh­rere Ak­tio­nen im nord­bran­den­bur­gi­schen Land­kreis Ucker­mark durch. Schwer­punkt der Ak­ti­vi­tä­ten des dor­ti­gen Par­tei­stütz­punk­tes war ein Auf­marsch in der Klein­stadt Tem­plin. Wei­tere Ak­tio­nen soll es, Po­li­zei­an­ga­ben zu folge, auch in Prenz­lau, Schwedt und An­ger­münde ge­ge­ben ha­ben.

Auf­marsch in Tem­plin

An der De­mons­tra­tion des „drit­ten We­ges“ in Tem­plin be­tei­lig­ten sich un­ge­fähr 40 Per­so­nen, die größ­ten­teils aus Bay­ern und Sach­sen so­wie ver­ein­zelt aus Ber­lin und au­gen­schein­lich auch aus Rhein­land-Pfalz zu­ge­reist wa­ren. Von den be­kann­ten Bran­den­bur­ger Funk­tio­nä­ren der Par­tei war je­doch le­dig­lich der so ge­nannte „Ge­biets­lei­ter Mitte“, Mat­thias Fi­scher, vor Ort.

Der Auf­zug des „III. We­ges“ star­tete ge­gen 15.10 Uhr vor den To­ren der mit­tel­al­ter­li­chen Stadt­be­fes­ti­gung Tem­plins, auf ei­nem Park­platz in der Obe­ren Müh­len­straße Ecke Hei­ne­straße, und führte zum ba­ro­cken Markt­en­sem­ble in der In­nen­stadt. Dort hielt die Par­tei eine Zwi­schen­kund­ge­bung mit zwei Re­de­bei­trä­gen vor dem his­to­ri­schen Rat­haus der Stadt ab. Die Re­den wur­den von Mat­thias Fi­scher und dem „stell­ver­tre­te­nen Ge­biets­lei­ter Mitte“, Toni Gentsch aus Plauen, ge­hal­ten.

Bei der Ge­stal­tung ih­res Auf­mar­sches legte der „dritte Weg“ of­fen­bar vor al­lem auf ei­nen re­la­tiv straff or­ga­ni­sier­ten, pa­the­tisch in­sze­nier­ten Auf­tritt wert. So zo­gen die Teil­neh­men­den der Ver­samm­lung in Zwei­er­rei­hen so­wie et­li­chen Fah­nen und Pla­ka­ten durch die Stadt.

Ent­spre­chend dem Ver­an­stal­tungs­motto: „Über­frem­dung stop­pen – Hei­mat be­wah­ren“ po­si­tio­nierte sich der „III. Weg“ haupt­säch­lich zum Thema: „Asyl“. Wäh­rend der Zwi­schen­kund­ge­bung auf dem Markt­platz wurde aber auch wie­der ein Pla­kat mit der Pa­role: „Ar­beit adelt“ ge­zeigt. Die­sen Slo­gan be­nutzte u.a. auch der seit 1945 ver­bo­tene, na­tio­nal­so­zia­lis­ti­sche „Reichs­ar­beits­dienst (RAD)“ als Er­ken­nungs­zei­chen.

Pro­fi­lie­rung ge­gen die Kon­kur­renz im ei­ge­nen Mi­lieu

Die Stadt Tem­plin scheint für den III. Weg von be­son­de­rem In­ter­esse zu sein. Mög­li­cher­weise nicht nur weil des­sen „Ge­biets­lei­ter Mitte“ dort ge­bo­ren wurde, son­dern mög­li­cher­weise weil dort auch die Kon­kur­renz von der NPD um An­hän­ger­schaft buhlt. Be­reits im März des ver­gan­ge­nen Jah­res sol­len die neo­na­zis­ti­schen „Na­tio­nal­de­mo­kra­ten“ bei­spiels­weise eine Kund­ge­bung mit 60 Sym­pa­thi­sie­ren­den in der ucker­mär­ki­schen Klein­stadt durch­ge­führt ha­ben. Der „III. Weg“ kam eine Wo­che spä­ter „le­dig­lich“ auf eine Per­so­nen­stärke zwi­schen 40 und 50.

An­ders nun die Si­tua­tion in 2017. In die­sem Jahr sagte die NPD eine zu­nächst für den 16. Juni 2017 ge­plante Kund­ge­bung er­satz­los ab, so dass sich der „III. Weg“ im lo­ka­len, mi­lieu­in­ter­nen Ran­king nun schein­bar deut­li­cher pro­fi­lie­ren konnte. Al­ler­dings aber eben nur mit der mas­si­ven Un­ter­stüt­zung aus an­de­ren Bun­des­län­dern.

Über­re­gio­nal spielte die 40 köp­fige De­mons­tra­tion des drit­ten We­ges in Tem­plin am Sams­tag je­doch in­ner­halb des neo­na­zis­ti­schen Mi­lieus so gut wie keine Rolle. Die Haupt­at­trak­tion für Neo­na­zis war an die­sem Tag ver­mut­lich eher das NPD-nahe Rechts­rock-Event „Rock für Deutsch­land“ in Gera (Thü­rin­gen). An die­ser Kon­zert­ver­an­stal­tung sol­len bis zu 800 Per­so­nen teil­ge­nom­men ha­ben. Des wei­te­ren führte das „Pro Deutschland“-nahe ex­trem rechte Ak­ti­ons­bünd­nis „Wir für Deutsch­land“ in Ber­lin ei­nen Auf­zug mit un­ge­fähr 500 Teil­neh­men­den durch.

Wei­tere Fo­tos aus Tem­plin: hier