Pres­se­mit­tei­lung

Von: ++Cott­bus schaut hin++

Cott­bus, 22.09.2017

Am Abend des 19.09.2017 fand eine Kund­ge­bung mit pro­mi­nen­ten AfD Ver­tre­tern auf dem Ober­kirch­platz in Cott­bus statt. Circa 300 Per­so­nen ver­sam­mel­ten sich, um den Re­den von

Alex­an­der Gau­land, An­dreas Kal­bitz und Ma­ri­anne Spring-Räumschüssel Auf­merk­sam­keit zu schen­ken. Wäh­rend des­sen kommt es zu ei­nem An­griff, auf eine junge, sich nicht be­tei­li­gende Frau,die die Aus­sa­gen von Herrn Gau­land in Frage stellt.

Um die 300 Per­so­nen neh­men an der Ver­an­stal­tung teil, bei der es zu ei­nem tät­li­chen An­griff aus der Zu­schau­er­menge der Kund­ge­bung auf eine au­ßen­ste­hende Gruppe von Freun­den, die im in­di­schen Re­stau­rant „Shiva“ es­sen, kommt. Wäh­rend Herr Alex­an­der Gau­land seine Rede hält, tau­schen sich die Gäste des Re­stau­rants über die po­li­ti­schen In­halte der AfD aus, stel­len diese in Frage und eine Frau macht sich für Flücht­linge stark. In ei­ni­gen Me­tern Ent­fer­nung tritt aus ei­ner Gruppe auf ein­mal ein jun­ger Mann her­aus, der ag­gres­siv auf die Es­sen­den zu läuft. Er nimmt sich ei­nen Stuhl von der Ter­rasse des Re­stau­rants und be­droht die junge Frau da­mit. Dar­auf­hin löst sich

ein wei­te­rer Mann aus der Gruppe, hält den Tä­ter zu­rück und zerrt in wie­der in die Menge der Zu­schauer. Das Op­fer sagt in ei­nem In­ter­view mit der Bür­ger­initia­tive „Cott­bus schaut hin“:

„Die­ser ag­gres­sive Blick hat mir sol­che Angst ge­macht. Ich habe mich so schutz­los ge­fühlt, da die Po­li­zei nicht in mei­ner Nähe war.“ Die an­ge­grif­fene Frau wen­det sich da­nach an die Po­li­zei, die ihr riet eine An­zeige ge­gen den Tä­ter zu ma­chen, wo­für sie sich dann auch ent­schied.

Die Red­ner und die Red­ne­rin der AfD be­rich­ten von der mo­men­ta­nen Ent­wick­lung Deutsch­lands, der Flücht­lings­krise, von un­ge­woll­ter mul­ti­kul­tu­rel­ler Ge­sell­schaft, Frau Mer­kel, Is­la­mi­sie­rung und von der Angst, dass ih­nen ihr Land weg­ge­nom­men wird. Herr Gau­land sagte: „Das pro­ble­ma­ti­sche

an die­ser Ent­wick­lung ist nicht nur die Sa­che selbst, son­dern wir fan­gen an uns daran zu ge­wöh­nen. Das ist das, was uns die be­zahl­ten Psy­cho­lo­gen im Fern­se­hen sa­gen und Herr Schäuble und Frau Mer­kel auch sa­gen. Ihr müsst euch daran ge­wöh­nen. Ihr müsst euch an den Ter­ror ge­wöh­nen!“ Mit die­sem Satz zeigt die AfD nur ein­mal mehr, das sie ganz in rechts­po­pu­lis­ti­scher Ma­nier agi­tie­ren, Angst und Hass schü­ren, Tat­sa­chen ver­dre­hen und sich trotz­dem als Sprach­rohr des deut­schen Vol­kes ver­ste­hen.

Doch wäh­rend der Ver­an­stal­tung kommt es zu dem be­schrie­be­nen tät­li­chen An­griff ei­nes Zu­schau­ers ge­gen­über ei­ner jun­gen Frau, die sich in ei­ner Un­ter­hal­tung mit Freun­den am Rande in ei­nem Re­stau­rant für Flücht­linge stark macht. Das Ver­hal­ten solch ei­nes AfD-Sym­pa­thi­san­ten wirft eher Fra­gen ei­nes ras­sis­ti­schen Ter­rors in Cott­bus auf. Rech­ten Ter­ror ge­gen­über Ge­flüch­te­ten und im Cott­bu­ser Stadt­bild, wel­ches übe­r­all ge­prägt ist durch ras­sis­ti­sche Pa­ro­len, Ha­ken­kreuze und

Hass­ti­ra­den. Rech­ter Ter­ror den die In­itia­tive „Cott­bus schaut hin“ schon seit län­ge­rem in ih­rer Chro­nik ver­zeich­net und dar­über be­rich­tet. Nicht etwa zu­fäl­lig ist es, das sich der Tä­ter aus ei­ner Gruppe jun­ger Män­ner löst, die die Cott­bu­ser Neo­nazi-Marke „Black Le­gion“ tra­gen. Es zeigt wel­ches Pu­bli­kum die Al­ter­na­tive für Deutsch­land an­spricht und mit wem sie sym­pa­thi­sie­ren. Das Pu­bli­kum der Ver­an­stal­tung der AfD in Un­ter­stüt­zung der Bür­ger­initia­tive „Zu­kunft Hei­mat“ ist