Angst und Schre­cken statt Schutz und Will­kom­men?

In die­sem Jahr sind im Land­kreis Bar­nim zahl­rei­che Ab­schie­bun­gen und Ab­schie­be­ver­su­che be­kannt ge­wor­den. Men­schen die auf ih­rer Flucht bei uns Schutz su­chen, soll­ten sich si­cher füh­len kön­nen. Doch viele der Flücht­linge im Bar­nim ha­ben Angst. Ei­nige schla­fen nicht mehr in ih­ren Zim­mern, weil sie fürch­ten in der Nacht aus ih­ren Bet­ten ge­holt und di­rekt ab­ge­scho­ben zu wer­den.

Am 3. April um 4 Uhr ris­sen Mit­ar­bei­ter der Bar­ni­mer Aus­län­der­be­hörde ei­nen aus dem Tschad ge­flo­he­nen Mann im Über­g­angs­wohn­heim Ber­nau-Lo­be­tal aus sei­nem Schlaf. Sie brach­ten ihn so­fort zu ei­nem Flug­zeug nach Ber­lin mit dem er nach Frank­reich ab­ge­scho­ben wurde. Dort droht ihm eine Ab­schie­bung in den Tschad, ei­nem der ärms­ten Län­der der Welt, in dem es laut Am­nesty In­ter­na­tio­nal zu mas­si­ven Men­schen­rechts­ver­let­zun­gen kommt. Diese Ab­schie­bung sorgte bei den an­de­ren Be­woh­nern des Hei­mes für große Angst, weil auch sie be­trof­fen sein könn­ten. Ein an­de­rer Mann aus dem Tschad sprang in Pa­nik aus dem Fens­ter, stürzte durch ein Glas­dach und zog sich da­bei er­heb­li­che Schnitt­ver­let­zun­gen zu.

Wir for­dern vom Bar­ni­mer Land­rat Bodo Ih­rke und der Lei­te­rin der Bar­ni­mer Aus­län­der­be­hörde Ilka Zer­che-Roch ei­nen so­for­ti­gen Ab­schie­be­stopp. Set­zen Sie sich auf Lan­des- und Bun­des­ebene eben­falls

da­für ein.

Schluss mit dem Klima der Angst!

– In­itia­tive Bar­nim für alle

Kommt zahl­reich!

Don­ners­tag, 8. Juni// Start: 16:30 am Bahn­hof Ebers­walde

*** Mo­bi­ma­te­rial: ***

zum Dru­cken (hohe Qua­li­tät, große Dateien):

– Pla­kat A3 (pdf)

– Flyer A6 beid­sei­tig (pdf)

zum On­line­ge­brauch in Emails oder Web­sites (ge­rin­gere Qua­li­tät, kleine Dateien):

– Pla­kat (png)

– Flyer beid­sei­tig (pdf)