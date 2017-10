Der Pro­zess um die Blo­ckade ei­nes Ur­an­trans­por­tes ge­gen eine Klet­ter­ak­ti­vis­tin vor dem Amts­ge­richt Pots­dam wird am am 16. Ok­to­ber um 12:30 Uhr in Saal 21 fort­ge­setzt. Es wird mit dem Ur­teil an die­sem Tag ge­rech­net, so­li­da­ri­sche Un­ter­stüt­zung ist Will­kom­men!

Der 3. Pro­zess­tag lief am 26.9. bis ca. 16 Uhr. Es wur­den durch die Ver­tei­di­gung zahl­rei­che Be­weis­an­träge ge­stellt, die so­wohl den Ab­lauf der Ak­tion als auch ihre Um­stände und Hin­ter­gründe (Ge­fah­ren von Atom­trans­por­ten, Er­kran­kung von Ar­bei­tern in der An­lage Nar­bonne Mal­vési, , etc.) be­tra­fen. Die Rich­te­rin ord­nete nach den ers­ten An­trä­gen das „Selbst­le­se­ver­fah­ren“ an. Die Be­grün­dung der An­träge wurde nicht mehr ver­le­sen. Da­mit die Ver­hand­lung schnel­ler voran kommt. Sie ver­kün­dete eine Pause von 30 Mi­nu­ten um… die über 70 Sei­ten An­träge zu le­sen und zu be­schei­den. Über 2000 Worte pro Mi­nute hätte sie le­sen müs­sen. Nach ei­ner Stunde ver­kün­dete sie dann ei­nen Teil der Be­schlüsse. Ein wei­te­rer wird am 16. Ok­to­ber ver­kün­det. Der über­wie­gende Teil der Be­weis­an­träge wurde pau­schal ab­ge­lehnt, als zur Er­for­schung der Wahr­heit nicht er­for­der­lich. Ob die Rich­te­rin die An­träge wirk­lich ge­le­sen hat, darf be­zwei­felt wer­den… sie hat ca. 15 An­träge in­ner­halb ei­ner Stunde ge­le­sen (?) und be­schie­den.

Rich­te­rin Ahle war zu Be­ginn der Ver­hand­lung – für ihre Ver­hält­nisse – ei­ni­ger­ma­ßen ent­spannt, aber ge­gen Ende nicht mehr.

Sie wirkte un­kon­zen­triert und ge­nervt. Ins­be­son­dere als sie merkte, dass sie we­gen die­sem Pro­zess mal wie­der erst spät Fei­er­abend ma­chen kann, wenn alle Kol­le­gen längst fer­tig sind und die Putz­ko­lonne an­rückt. Sie ließ mal wie­der ihre Frust auf die Be­trof­fene ab. Ob­wohl aus­ge­rech­net die Be­trof­fene den grö­ße­ren Auf­wand mit 4-stündiger An­reise (und 4 -stün­di­ger Ab­reise) nach Pots­dam hat – und es sich um ein Ord­nungs­wid­rig­keits­ver­fah­ren han­delt. Rich­te­rin Ahle darf und kann je­der­zeit ein­stel­len (Op­por­tu­ni­täts­prin­zip). Das will sie par­tout nicht ma­chen, ihr Ur­teil steht schon fest.

Mit Be­mer­kun­gen à la „Wer hat die An­träge ge­stellt?“ und „Dann wer­den wir das nächste mal auch fer­tig“ setzte sie die Be­trof­fene un­ter Druck.

Das Ge­richt muss der mit­tel­lo­sen Be­trof­fe­nen eine Fahr­karte zur Ver­fü­gung stel­len. Die aus­ge­stellte Fahr­karte für die Rück­fahrt am Diens­tag war je­doch für eine Ver­bin­dung gül­tig, die eine Ab­fahrt vor 16 Uhr er­for­der­lich ge­macht hätte. Dar­auf an­ge­spro­chen, schob Rich­te­rin Ahle die „Schuld“ auf die Be­trof­fene, die mit ih­ren An­trä­gen den Pro­zess in die Länge zie­hen würde: „Wer hat die gan­zen An­träge ge­stellt?“ sagte sie. Für Rich­te­rin Ahle sind An­ge­klag­ten oder Be­trof­fe­nen, die zur Ver­tei­di­gung ih­rer Rechts­po­si­tion die Mit­tel der Straf­pro­zess­ord­nung an­wen­den, wie das Recht Be­weis­an­träge zu stel­len, läs­tig. Das ver­hin­dert ein schnel­les ab­ur­tei­len. Ab­hilfe schaffte Rich­te­rin Ahle nicht, das sei nicht mög­lich, die Zahl­stelle des Ge­rich­tes habe schon zu. Sie for­derte so­mit die Be­trof­fene dazu auf, mit ei­ner un­gül­ti­gen Fahr­karte die Rück­reise an­zu­tre­ten!

Als sie den Fort­set­zungs­ter­min fest­legte, zeigte sie sich sehr ge­reizt und er­klärte, beim nächs­ten Ter­min fer­tig wer­den zu wol­len. Wor­auf die Be­trof­fene er­klärte, das es mög­li­cher­weise auch so sein werde, sie aber nicht auf ihre pro­zes­sua­len Rechte ver­zich­ten werde, sie werde sich das Un­ter-druck-set­zen durch Rich­te­rin Ahle auch nicht ge­fal­len las­sen.

Fort­set­zung am 16. Ok­to­ber!

