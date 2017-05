Vom 23.-25. Juni soll auf dem ehe­ma­li­gen Mi­li­tär­flug­ha­fen in Nie­der­görs­dorf das Fes­ti­val “Pax Terra Mu­sica” statt­fin­den. Die Gäs­te­liste ist er­schre­ckend.

Of­fi­zi­ell soll in dem Bran­den­bur­ger Dorf ein Wo­chen­ende lang für den Welt­frie­den ge­fei­ert wer­den. Die Ver­an­stal­ter rech­nen mit etwa 5000 Teil­neh­mern und ver­spre­chen eine Art Fu­sion für Frie­dens­be­wegte. Al­ler­dings ist in­zwi­schen klar, dass die ver­meint­lich lin­ken Ma­cher aus der rechts­of­fe­nen Wahn­wich­tel-Quer­front-Szene kom­men: Der Haupt­or­ga­ni­sa­tor ist Malte Kling­auf, der Zio­nis­ten für “jü­di­sche Na­zis” hält und jah­re­lang die Al­u­hut-Mon­tags­mahn­wa­chen in Ber­lin mo­de­riert hat. Auf der Gäs­te­liste des “Pax Terra Mu­sica” ste­hen Het­zer wie Chris­toph Hörs­tel von der Kleinst­par­tei “Deut­schen Mitte”, die Pe­gida-Ver­ste­her von “NuoViso.TV” aus Leip­zig so­wie zahl­rei­che An­ti­se­mi­ten und Reichs­bür­ger. Na­tür­lich ist auch Ken Jeb­sen da­bei. Auf dem “Pax Terra Mu­sica” geht es also vor al­lem ge­gen die Roth­schilds und Chem­trails.

In­zwi­schen gab es ein paar Me­di­en­be­richte, die auf die rechts­of­fene Mi­schung hin­wei­sen (Links fin­det Ihr un­ten), aber viele schei­nen den Cha­rak­ter die­ses Tref­fens noch nicht mit­be­kom­men zu ha­ben. So hat sich das ei­gent­lich linke “OI Zosch” in Ber­lin-Fried­richs­hain be­reit er­klärt, am 3.6. seine Räume für eine Soli-Party zu­guns­ten des “Pax Terra Mu­sica” zur Ver­fü­gung zu stel­len. Im Mu­sik­pro­gramm steht ne­ben Chem­trail- und Reichsbürger-Rappern auch der ei­gent­lich linke Knor­ka­tor-Mu­si­ker Alf Ator.

