Un­ter dem Motto: „Wir sind noch im­mer da“ ver­sam­melte sich ab 18.30 Uhr wie­der die rechte Ver­ei­ni­gung „Bür­ger­bünd­nis Ha­vel­land eV“ in Ra­the­now. An der an­ge­mel­de­ten Ver­an­stal­tung auf dem Mär­ki­schen Platz nah­men un­ge­fähr 25 Per­so­nen teil. Drei­vier­tel der Teil­neh­men­den stammte aus Ra­the­now und Um­ge­bung, ein Vier­tel war aus Ber­lin, dar­un­ter Sym­pa­thi­sie­rende des ex­trem rech­ten „Bär­gida eV“, von „Hand in Hand“ und der „Bür­ger­be­we­gung Pro Deutsch­land“, an­ge­reist.

Er­öff­net wurde die sta­tio­näre Kund­ge­bung durch den Ver­samm­lungs­lei­ter Ralf Maasch. Er ver­las die po­li­zei­li­chen Auf­la­gen und wies auf kom­mende Ver­an­stal­tun­gen der ex­trem rech­ten „Iden­ti­tä­ren Be­we­gung“ und „Wir für Deutsch­land“ in Ber­lin hin. An­schlie­ßend folgte der erste Re­de­bei­trag.

Eine aus Ber­lin zu­ge­reiste Red­ne­rin sollte sich ei­gent­lich zu der Frage: „BRD – Sinn oder Un­sinn“ äußern, hatte sich aber tat­säch­lich zu ei­ner an­de­ren The­ma­tik vor­be­rei­tet. So schwa­dro­nierte sie, an­knüp­fend an Stich­worte aus der Pro­gram­ma­tik der „Iden­ti­tä­ren Be­we­gung“, vom „gro­ßen Aus­tausch“ der Be­völ­ke­rung und rief zur Grün­dung von „Bür­ger­weh­ren“ auf. Fried­lich sei in die­sem Land oh­ne­hin nichts mehr zu lö­sen, die Bun­des­re­pu­blik sei zu­dem „ein links­ver­siff­ter ter­ro­ris­ti­scher Staat“, so die Red­ne­rin. Jus­tiz­mi­nis­ter Maas be­lei­digte sie zu­dem als „Arsch“.

Nach ei­nem kur­zen mu­si­ka­li­schen Zwi­schen­spiel folgte dann der Re­de­bei­trag ei­nes Dok­tors, der in sei­ner sehr sub­jek­tiv ge­färb­ten Mei­nungs­äu­ße­rung die an­geb­lich feh­lende Mei­nungs­frei­heit in der Bun­des­re­pu­blik be­klagte. Wei­ter­hin äußerte er sich zur Dres­de­ner PE­GIDA-Be­we­gung und em­pörte sich über an­geb­lich ge­plante Maß­nah­men ge­gen die ex­trem rechte Ver­ei­ni­gung.

Nach ei­nem wei­te­ren mu­si­ka­li­schen Zwi­schen­spiel hielt nun der Ver­samm­lungs­lei­ter Ralf Maasch ei­nen Re­de­bei­trag, in dem die­ser seine Mei­nung zu ge­sell­schafts­po­li­ti­schen Neu­ig­kei­ten aus nah und fern, wie dem Um­bau ei­nes Kreis­ver­kehrs in Ra­the­now-West, zu­neh­men­der Dro­gen­pro­ble­ma­tik in der Ra­the­nower City oder der kurz­zei­ti­gen Un­ter­bre­chung ei­nes Rock­kon­zer­tes in Rhein­land-Pfalz durch ver­meint­li­che Dschi­ha­dis­ten, kund­tat.

An­schlie­ßend wurde das Lied: „Ein Rose für mein Deutsch­land“ ge­spielt, in dem die ehe­ma­lige „na­tio­nale Lie­der­ma­che­rin“ Anett Mül­ler in ei­ner Text­zeile be­kannte, dass sie die „NPD wähle“. Maasch sang fröh­lich mit. Ei­ge­nem be­kun­den nach, sei dies sein Lieb­lings­lied. Iro­nie der Ge­schichte: Sän­ge­rin Anett soll in­zwi­schen der NPD den Rü­cken ge­kehrt und die Szene ver­las­sen ha­ben. In Vor­trä­gen vor Schü­lern warne sie mitt­ler­weile vor „rech­ter“ Mu­sik als Ein­stiegs­droge.

Wohl war, in Ra­the­now er­freut sich ihre da­ma­lige Ly­rik bes­ter Be­liebt­heit und um­rahmt die mut­maß­lich ras­sis­tisch mo­ti­vier­ten Mei­nungs­äu­ße­run­gen der Bürgerbündnis-Vereinigung. Dump­fer Ras­sis­mus, der bei­spiels­weise zu Tage tritt, wenn Ver­eins­kas­sen­wart Wolf­gang Hoppe im letz­ten Re­de­bei­trag des Ta­ges mit rei­ße­ri­schen Sto­ries ins­be­son­dere vor Men­schen mit dunk­ler Haut­farbe „warnt“.

Eine Mas­sen­be­we­gung ist das „Bür­ger­bünd­nis Ha­vel­land“ je­doch frei­lich nicht mehr. Den­noch hat es durch seine re­gel­mä­ßi­gen Ver­samm­lun­gen für eine Be­le­bung im ex­trem rech­ten Mi­lieu ge­sorgt. Die aus dem „Bür­ger­bünd­nis Ha­vel­land“ ent­stan­dene Orts­gruppe „Au­to­no­mer Na­tio­na­lis­ten“ in Ra­the­now hin­ter­lässt bei­spiels­weise im­mer deut­li­cher ihre Spu­ren in der Stadt. Erst am ver­gan­ge­nen Wo­chen­ende wa­ren an ei­ner Schall­schutz­mauer meh­rere neo­na­zis­ti­sche und ex­trem rechte Pa­ro­len mit Sprüh­farbe an­ge­bracht wor­den. In der Nähe wa­ren zu­dem Sti­cker über­re­gio­nal ak­ti­ver Grup­pen „Au­to­no­mer Na­tio­na­lis­ten“ auf de­nen u.a. eine „NS Zone“ pro­pa­giert wurde, an­ge­bracht wor­den.

Foto: hier