Ein we­nig spät aus dem Pöt­ten ge­kom­men Gerswalde - Mehrere Hakenkreuze und die Parole "Ausländer raus" wurden am vergangenen Donnerstag in Gerswalde entdeckt. In dem Ort gibt es eine Wohngruppe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

In­te­gra­ti­ons­preis für FH-Be­ra­tungs­stelle Potsdam - Die Beratungsstelle für Flüchtlinge mit Studienwunsch „Here!“ der Fachhochschule Potsdam hat den 13. Integrationspreis der Stadt Potsdam gewonnen.

Kaum Woh­nun­gen für Flücht­linge Potsdam - In Potsdam sinkt die Zahl neu ankommender Flüchtlinge. Einige Heime könnten bald schließen - aber entspannt ist die Wohnsituation deshalb nicht.

Mo­na­te­lang Angst nach An­schlag Jüterbog - Der Prozess gegen einen jungen Jüterboger wegen eines Brandanschlags auf ein Flüchtlingsheim ist am Montag vor dem Potsdamer Landgericht fortgesetzt worden.

Stadt zeich­net In­te­gra­ti­ons­in­itia­ti­ven aus Potsdam - Menschen bei ihrem neuen Leben in einem fremden Land helfen. Das machen in Deutschland zahllos Bürger in zumeist ehrenamtlicher Arbeit. Sie wollen im Alltag unterstützen, Halt geben oder Freund sein.

„Meine Ge­ne­ra­tion ist zu still“ Brandenburg - Die Autorin Manja Präkels hat mit „Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß“ einen Debütroman über ihre Jugend in Brandenburg während der Wendezeit geschrieben.

Derby mit Ver­län­ge­rung Cottbus - Energie Cottbus besiegt Babelsberg 03 in der Fußball-Regionalliga 4:0 – dabei sind die rechten Ausschreitungen beim Spiel in der vergangenen Saison noch gar nicht fertig aufgearbeitet.

Punk­kon­zert für Trini Brandenburg an der Havel - Im Oktober kommt die Oktoberrevolution im Haus der Offiziere in Brandenburg. Dann geht eine Nacht lang der Punk ab. So auch an diesem Wochenende. Doch der Abend wurde zum Gedenkkonzert.