INFORIOT – Zum 25. Mal jährt sich der Mord an Emil Wend­land in Neu­rup­pin. Am 01. Juli soll zum 25. To­des­tag eine Ge­denk­de­mons­tra­tion in Neu­rup­pin statt­fin­den. Emil Wend­land ist ei­nes der 187 To­des­op­fer rech­ter Ge­walt in der Bun­des­re­pu­blik nach 1990.... Weiterlesen