Potsdamer Beratungsbüro für Betroffene von rassistischer Diskriminierung eröffnet

Potsdam – Die beim Verein Opferperspektive e.V. angesiedelte

Antidiskriminierungsberatung eröffnete heute ein Beratungsbüro für

Betroffene von rassistischer Diskriminierung. In einem Pressegespräch

stellte der Verein die Arbeit des Beratungsbüros vor und Ursula Löbel,

Leiterin der Servicestelle „Tolerantes und Sicheres Potsdam“ überreichte

den Förderbescheid.

„Mit dem Beratungsbüro bieten wir Betroffenen von rassistischer

Diskriminierung aus Potsdam einen leichteren Zugang zu Beratungs- und

Unterstützungsmöglichkeiten an. Außerdem können wir uns intensiver an

den örtlichen Aktivitäten gegen Rassismus beteiligen. Als vor allem

landesweit tätige Organisation beschreiten wird damit einen neuen Weg“,

so Judith Porath, Geschäftsführerin der Opferperspektive.

Während des Gespräches betonte Ursula Löbel, dass die Unterstützung

eines lokalen Beratungsbüros dazu beiträgt, die Selbstverpflichtung der

Landeshauptstadt Potsdam im Rahmen der Europäischen Städtekoalition

gegen Rassismus umzusetzen, Opfer von Rassismus besser zu unterstützen.

Das Büro befindet sich in den Räumen des Vereins Opferperspektive in der

Rudolf-Breitscheid-Str. 164 in Potsdam-Babelsberg.

Beratungstermine können telefonisch unter 0331 – 58 10 76 76 oder per

E-Mail unter antidiskriminierung@opferperspektive.de vereinbart werden.

Kontakt: Marcus Reinert, 0175 – 211 58 28