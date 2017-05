Am Frei­tag­abend kam es in Pots­dam-Ba­bels­berg an­läss­lich der Fuß­ball­re­gio­nal­li­ga­be­geg­nung zwi­schen dem SV Ba­bels­berg 03 und dem FC En­er­gie Cott­bus zu Aus­ein­an­der­set­zun­gen zwi­schen den auch po­li­tisch kon­trä­ren Fan­grup­pen. Es kam zu Hitler-Grüßen, Böl­ler­wür­fen und ei­nem Platz­sturm. Zwei­mal musste das Hoch­ri­si­ko­spiel auf­grund von Fan­aus­schrei­tun­gen vom Schieds­rich­ter un­ter­bro­chen wer­den. Beide mal stand das so ge­nannte Bran­den­burg-Derby kurz vor dem end­gül­ti­gen Spiel­ab­bruch.

Ag­gres­sive Vor­bo­ten im Hin­spiel

Be­reits im Hin­spiel im No­vem­ber 2016 in Cott­bus kam es im Rah­men der Be­geg­nung zu er­heb­li­chen Pro­vo­ka­tio­nen so­wie so­wohl zu Schlag­ab­täu­schen zwi­schen den rechts­ori­en­tier­ten Heim- und den links­ori­en­tier­ten Gäs­te­fans als auch zwi­schen rech­ten, hei­mi­schen Fans und der Po­li­zei. Da­mals wurde der Ba­bels­ber­ger Fan­block be­reits am Bahn­hof mit an­ti­se­mi­ti­schen Schmie­re­reien Emp­fan­gen. An ei­ner Brü­cke, kurz vor dem Sta­dion, grif­fen of­fen­sicht­lich Cottbus-Anhänger die Gäs­te­fans mit Feu­er­werks­kör­pern an, letz­tere re­van­chier­ten sich da­für mit Fla­schen­wür­fen. Im Sta­dion blieb es da­für, bis auf die üblen Ge­sänge und vul­gä­ren Pro­vo­ka­tio­nen sei­tens der Heim­fans, weit­ge­hend fried­lich. Erst nach dem Spiel soll wie­derum aus den Rei­hen der hei­mi­schen Fans aus Cott­bus die kör­per­li­che Aus­ein­an­der­set­zung mit den Gäs­ten aus Ba­bels­berg ge­sucht wor­den sein. Ein mas­si­ves Po­li­zei­auf­ge­bot ver­hin­derte dies je­doch of­fen­bar. Dar­auf­hin soll es zu Schar­müt­zeln zwi­schen Fan­grup­pen aus Cott­bus und den Si­cher­heits­kräf­ten ge­kom­men sein.

Hass-Derby es­ka­liert

Auch auf­grund der Er­eig­nisse im Hin­spiel wurde die bri­sante Be­geg­nung am Frei­tag­abend als Hoch­ri­si­ko­spiel ein­ge­stuft. Doch trotz der er­höh­ten Si­cher­heits­vor­keh­run­gen konnte die Es­ka­la­tion im Bran­den­bur­ger Hass-Derby, ins­be­son­dere im Sta­dion, nicht ver­hin­dert wer­den.

Be­reits lange vor An­pfiff kam es aus den Rei­hen der Gäs­te­fans, die sich auch durch Sym­pa­thi­sie­rende der rechts­ori­en­tier­ten Fan­szene des säch­si­schen Chem­nit­zer FC ver­stärkt hat­ten, im­mer wie­der zum Zei­gen des „Deut­schen Gru­ßes“ (um­gangsprach­lich: „Hitler-Gruß“), wel­ches sich auch wäh­rend des Spie­les kon­se­quent und ohne Kon­se­quen­zen fort­setzte. Au­ßer­dem folg­ten Pa­ro­len wie „Asy­lan­ten“ und „Ar­beit macht frei – Ba­bels­berg 03“. „Na­zi­schweine“ und „Alerta An­ti­fa­scista“ schallte es dar­auf­hin aus Rich­tung der Heim­fans.

Kurz vor Spiel­an­pfiff zün­de­ten die Ba­bels­ber­ger Ul­tras dann im Heim­block Ne­bel­töpfe und Ben­gal­fa­ckeln. Al­ler­dings nicht in Rich­tung Gäs­te­fans, son­dern of­fen­sicht­lich als Mann­schafts­sup­port. Den­noch ein Ver­stoß ge­gen die Sta­di­on­ver­ord­nung, die nach dem ent­spre­chen­den Hin­weis des Sta­di­on­spre­chers auch en­dete.

We­nige Mi­nu­ten spä­ter such­ten dann die Gäs­te­fans, die sich in­zwi­schen mas­siv ver­mummt hat­ten, wie­der die Aus­ein­an­der­set­zung. Nach ei­ner Ban­ner­ak­tion ge­gen Ba­bels­berg, bei dem zwei Tü­cher mit der Auf­schrift „H8 03“ (Kurz­form für „Hate 03“) ge­zeigt wur­den, zün­de­ten auch die Cott­bus­ser Py­ro­tech­nik, be­schränk­ten dies al­ler­dings nicht auf ih­ren Block, son­dern schos­sen auch ge­zielt Feu­er­werks­kör­per in Rich­tung Spiel­feld und den hei­mi­schen Null­drei­ern. Au­ßer­dem er­klom­men meh­rere Gäs­te­fans die Spiel­feld­be­gren­zungs­zäune, stürm­ten in Rich­tung Ba­bels­ber­ger Nord­kurve und lie­fer­ten sich eine hand­greif­li­che Aus­ein­an­der­set­zung mit Ord­nern und Po­li­zei. Nach dem dar­auf­hin auch ei­nige Fans des SV Ba­bels­berg den Ra­sen er­stürmt hat­ten, kam es zu ei­nem grö­ße­ren Po­li­zei­ein­satz so­wie zu ei­ner ers­ten Spiel­un­ter­bre­chung.

Nach un­ge­fähr zehn Mi­nu­ten wurde die Par­tie je­doch wie­der an­ge­pfif­fen und blieb bis zur Halb­zeit­pause weit­ge­hend stö­rungs­frei. Zur re­gu­lä­ren Spiel­un­ter­bre­chung nach 45 Mi­nu­ten führte die Mann­schaft des FC En­er­gie Cott­bus übri­gens mit ei­nem Tor.

Kurz nach An­pfiff der zwei­ten Halb­zeit be­gann die Kon­fron­ta­tion dann er­neut. Nach­dem eine Spruch­band­ak­tion der Gäs­te­fans so­wie der wie­der­holte Ein­satz von Rauch­töp­fen und Ben­gal­fa­ckeln bei­der Fan­la­ger noch weit­ge­hend harm­los blie­ben, schos­sen die Sym­pa­thi­sie­ren­den des FC En­er­gie aber­mals mit Feu­er­werks­kör­pern auf den Heim­block und das Spiel­feld. Wie­der ver­such­ten die Fans aus der Lau­sitz das Spiel­feld zu stür­men, wur­den aber schon beim Ver­such den Be­gren­zungs­zaun zu über­win­den sei­tens der Po­li­zei mit Pfef­fer­spray ge­stoppt. Aber­mals musste das Spiel für ei­nige Zeit vom Schieds­rich­ter un­ter­bro­chen wer­den. Erst jetzt be­ru­higte sich die Lage in den Rän­gen, ins­be­son­dere im Gäs­te­block, merk­lich.

Nach dem Wie­der­an­pfiff rückte dann das Fuß­ball­spiel an­sich wie­der in den Mit­tel­punkt des Spiel­ta­ges. Und da legte jetzt ein­deu­tig Ba­bels­berg vor. In der 75. Mi­nute gli­chen die Null­dreier zu­nächst aus, be­vor sie in der 90. Mi­nute mit ei­nem wei­te­ren Tor den Derby-Sieg hol­ten. Die schmach­volle Nie­der­lage im Hin­spiel in Cott­bus war da­mit zu­min­dest spie­le­risch ver­ges­sen.

Fo­tos: hier