Mit ei­ner Ver­an­stal­tungs­se­rie er­in­nerte das Ju­gend­wohn­pro­jekt (JWP) Mit­ten­drin in den ver­gan­ge­nen Wo­chen an den ge­walt­sa­men Tod des ehe­ma­li­gen Leh­rers Emil Wend­land vor 25 Jah­ren. Der zum Tat­zeit­punkt Woh­nungs­lose war in der Nacht vom 30. Juni zum 1. Juli 1992 im Neu­rup­pi­ner Ro­sen­gar­ten von Nazi-Skins zu­nächst über­fal­len und dann bru­tal zu Tode mal­trä­tiert wor­den. Ob­wohl die Tat­be­tei­lig­ten spä­ter ge­fasst und ver­ur­teilt wur­den, blieb ein Ge­den­ken an Wend­land lange aus. Die Tat sel­ber wurde sei­tens der Bun­des­re­gie­rung so­gar zeit­weise nicht als ex­trem rech­tes Tö­tungs­de­likt ein­ge­stuft.

Erst die Er­in­ne­rungs­ar­beit des JWP Mit­ten­drin führte auch zu ei­nem of­fi­zi­el­len Ge­den­ken an Emil Wend­land. Seit 2012 er­in­nert bei­spiels­weise eine Ge­denk­ta­fel am Tat­ort an den Ge­tö­te­ten und seit 2015 taucht die Tat auch wie­der in den staat­li­chen Sta­tis­ti­ken ex­trem rech­ter Tö­tungs­de­likte auf.

Im Jahr 2017 rief das JWP Mit­ten­drin eben­falls zum Ge­den­ken an Emil Wend­land auf und or­ga­ni­sierte be­reits im Mai und Juni meh­rere Ver­an­stal­tun­gen die sich mit dem ge­sell­schafts­po­li­ti­schen Hin­ter­grund der Tat aus­ein­an­der­setz­ten und ei­nen Ein­blick in die Ge­sell­schaft der 1990er Jahre bo­ten.

Den Ab­schluss die­ser Kam­pa­gne bil­dete die Ge­denk­de­mons­tra­tion am Sams­tag­nach­mit­tag in Neu­rup­pin, zu der ne­ben dem JWP Mit­ten­drin auch die „In­itia­tive Neu­rup­pi­ner An­ti­fa­schis­t_in­nen“ auf­rief. An die­sem De­mons­tra­ti­ons­zug, der von ei­ner Pri­vat­per­son an­ge­mel­det wurde und von der Bahn­hal­te­stelle „West­bahn­hof“ bis zum Schul­platz führte, be­tei­lig­ten sich un­ge­fähr 30 Men­schen. In der Nähe der Ge­denk­ta­fel für Emil Wend­land wur­den zwei Re­de­bei­träge, dar­un­ter ein Gast­bei­trag des Ver­eins „Op­fer­per­spek­tive“ aus Pots­dam, ge­hal­ten und eine Ge­denk­mi­nute für den vor 25 Jah­ren Ge­tö­te­ten ein­ge­legt.

Kri­tik an den ge­sell­schaft­li­chen Ver­hält­nis­sen und Ge­gen­ent­wurf

Zu­sätz­lich zur Er­in­ne­rung an Emil Wend­land, des­sen Tod of­fen­sicht­lich die Folge grau­sa­mer Men­schen­ver­ach­tung war, übten die Ver­an­stal­ten­den auch Kri­tik an den ge­sell­schaft­li­chen Ver­hält­nis­sen, die sol­che Ta­ten mut­maß­lich erst er­mög­li­chen.

Im Auf­ruf zur Ge­denk­de­mons­tra­tion, der auch auf der In­ter­net­seite des JWP Mit­ten­drin nach­zu­le­sen ist, wird da­bei vor al­lem ein „zu­tiefst ver­in­ner­lich­tes, ka­pi­ta­lis­ti­sches Kon­kur­renz­den­ken“ oder „eine ge­ne­relle Ver­ach­tung, die Men­schen er­fah­ren, die nicht zur ´Mehr­heits­ge­sell­schaft´ ge­hö­ren“ kri­ti­siert. „Men­schen, wel­che die­sem täg­li­chen Wahn­sinn nicht stand­hal­ten oder de­ren Le­ben durch pri­vate Er­leb­nisse aus den Fu­gen ge­rät, lau­fen Ge­fahr, bis ans Ende der ´so­zia­len Lei­ter´ durch­ge­reicht zu wer­den“, wo es na­hezu un­mög­lich sei „aus ei­ge­ner Kraft wie­der ´auf die Beine´ zu kom­men“, so die Auf­ru­fen­den wei­ter.

Als Ant­wort dar­auf bie­tet das JWP Mit­ten­drin den Ver­such ei­nes so­zio­kul­tu­rel­len Ge­gen­ent­wurfs, des­sen Schwer­punkt in ei­nem so­zia­len Mit­ein­an­der, bei­spiels­weise im ge­mein­sa­men Woh­nen, liegt. Als Ju­gend­wohn­pro­jekt wen­det sich das Mit­ten­drin, ge­mäß ei­ge­ner Kon­zep­tion, aber auch an Ju­gend­li­che aus Neu­rup­pin und Um­ge­bung, die in ih­rer Ent­wick­lung ins­be­son­dere hin­sicht­lich der Dis­kus­si­ons-, Kri­tik- und Ent­schei­dungs­fä­hig­keit ge­för­dert so­wie in Kom­pro­miss­be­reit­schaft und Ei­gen­ver­ant­wort­lich­keit ge­schult wer­den sol­len, um letzt­end­lich ihr Selbst­be­wusst­sein zu stär­ken.

Eine Mög­lich­keit da­für bie­tet Pro­jekt­ar­beit, die sich un­ter an­de­rem in der Auf­ar­bei­tung der jün­ge­ren Ge­schichte Neu­rup­pins, bei­spiels­weise in der Er­in­ne­rung an die Tö­tung Emil Wend­lands un­ter Be­rück­sich­ti­gung des ge­sell­schaft­li­chen Kon­tex­tes, aus­drückt und so­mit so­wohl Selbst­fin­dung als auch ge­sell­schafts­po­li­ti­sche Mei­nungs­kund­gabe in Ei­nem bie­tet.

Neo­na­zis ver­such­ten Ge­den­ken für sich zu re­kla­mie­ren

Ne­ben dem jähr­li­chen Ge­den­ken an Emil Wend­land durch das JWP Mit­ten­drin, hat sich seit 2014 durch das lo­kale neo­na­zis­ti­sche Mi­lieu bzw. des­sen der­zei­ti­gen me­dia­len Sprach­rohr, den eng mit der NPD ver­wo­be­nen „Freien Kräfte Neu­rup­pin – Ost­ha­vel­land“, auch ein recht ei­gen­wil­li­ges Er­in­nern an den bru­tal Ge­tö­te­ten eta­bliert. Da­bei wird im­mer wie­der be­haup­tet (zu­letzt 2016), dass der Tod des Woh­nungs­lo­sen le­dig­lich in „sub­kul­tu­rel­ler Per­spek­tiv­lo­sig­keit“ be­grün­det liege. Gleich­zei­tig wird der von Nazi-Skins grau­sam zu Tode ge­brachte im ty­pi­schen NS-Jar­gon selbst zum „deut­schen Volks­ge­nos­sen“ er­ho­ben und so­mit das An­denken an den Ver­stor­be­nen mög­li­cher­weise ver­un­glimpft. An­lass zu Er­mitt­lun­gen sei­tens der Straf­ver­fol­gungs­be­hör­den hatte die­ses bi­zarre „Ge­den­ken“ je­doch bis­her nicht ge­ge­ben. Auch die Ver­samm­lungs­be­hör­den sa­hen in den dies­be­züg­lich 2014 bis 2016 durch­ge­führ­ten Kund­ge­bun­gen der „Freien Kräfte Neu­rup­pin – Ost­ha­vel­land“ of­fen­bar nur eine Mei­nungs­kund­gabe und spra­chen bis­her keine Ver­samm­lungs­ver­bote aus.

Ge­schützt vom Ver­samm­lungs­recht und un­längst durch eine Flug­blatt­ak­tion un­ter­stell­ten die Neo­na­zis ih­rer­seits der „an­ti­deut­schen Seite“, also in ver­ächt­li­cher Form in­di­rekt dem JWP Mit­ten­drin als Ide­en­ge­ben­den und bis­he­ri­gen Haupt­tra­gen­den des Er­in­nerns an Emil Wend­land , den an­geb­li­chen Miss­brauch des Ge­tö­te­ten für den „Kampf ge­gen Rechts“ und Heu­che­lei. Dem ent­ge­gen­ge­setzt prä­sen­tie­ren sich die „Freien Kräfte Neu­rup­pin – Ost­ha­vel­land“ im In­ter­net durch eine me­dial auf­be­rei­tete, ver­meint­li­che Spen­den­samm­lung im Rah­men der „Ob­dach­lo­sen­hilfe“ als ei­gent­li­che Wohl­tu­ende. Al­ler­dings blie­ben die Neo­na­zis da­bei, so­weit be­kannt, weit­ge­hend un­ter sich.

Auf ei­ner Ver­samm­lung in der Nähe der Ge­denk­ta­fel wurde im Jahr 2017, nach bis­he­ri­gen Er­kennt­nis­sen, aber ver­zich­tet.

Statt­des­sen stör­ten zwei be­trun­kene, bis­her nicht in Er­schei­nung ge­tre­tene, aber of­fen­sicht­lich ex­trem rechts ge­sinnte Ju­gend­li­che die an­ti­fa­schis­tisch ori­en­tierte Ge­denk­de­mons­tra­tion des JWP Mit­ten­drin mit Neo­na­zi­pa­ro­len.

Up­date 02.07.2017, 11:27 Uhr:

In ei­nem State­ment be­kann­ten sich die „Freien Kräfte Neu­rup­pin – Ost­ha­vel­land“ jetzt zu ei­ner Ak­tion an der Ge­denk­ta­fel von Emil Wend­land. Dem So­ci­al­me­dia­bei­trag zu Folge sol­len sich die Neo­na­zis be­reits am Frei­tag­abend ver­sam­melt und min­des­tens ein Ban­ner mit The­men­be­zug aus­ge­brei­tet ha­ben. Eine An­mel­dung die­ser Ver­samm­lung lag, so weit be­kannt, nicht vor. Ge­mäß der von den „Freien Kräfte Neu­rup­pin – Ost­ha­vel­land“ in dem So­ci­al­me­dia­bei­trag ver­öf­fent­lich­ten Be­kenn­er­fo­tos wa­ren min­des­tens drei Per­son an der Ak­tion be­tei­ligt.

