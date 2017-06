Nach ei­ner Zeit der re­la­ti­ven Ru­he­phase sind in der Re­gion Ber­lin-Bran­den­burg wie­der ver­mehrte Ak­ti­vi­tä­ten der neo­na­zis­ti­schen NPD wahr­nehm­bar. Hin­ter­grund könnte die am 24. Sep­tem­ber 2017 an­ste­hende Bun­des­tags­wahl sein. Hier­für zeigte die NPD, ge­mein­sam mit 62 an­de­ren Par­teien und po­li­ti­schen Ver­ei­ni­gun­gen, un­längst ihre Teil­nahme beim Bun­des­wahl­lei­ter an.

Da die neo­na­zis­ti­sche Par­tei aber we­der im Bun­des­tag ver­tre­ten ist, noch eine Frak­tion in ei­nem Par­la­ment der Län­der bil­det, hat sie die Auf­lage Un­ter­schrif­ten für die Be­stä­ti­gung ih­rer Lan­des­liste zu sam­meln. Al­lein in Bran­den­burg müsste die NPD, nach Aus­kunft des Bun­des­wahl­lei­ters, un­ge­fähr 2.000 Un­ter­stüt­zungs­un­ter­schrif­ten sam­meln. In Ber­lin übri­gens ebenso. Möchte die Par­tei flä­chen­de­ckend bun­des­weit an­tre­ten, würde sie ins­ge­samt 27.678 gül­tige Un­ter­schrif­ten be­nö­ti­gen.

Die Lage der NPD ist al­ler­dings der­zeit de­so­lat. Das Ver­bots­ver­fah­ren, Miss­ma­nage­ment und die Dis­kus­sion um die künf­tige stra­te­gi­sche Aus­rich­tung führ­ten zu Par­tei­aus­trit­ten und ei­nem Aus­dün­nen der un­ter­stüt­zen­den Struk­tu­ren. Zu­dem hat die Par­tei zur­zeit starke Kon­kur­renz vor al­lem am ge­mä­ßig­ten rech­ten Rand der Ge­sell­schaft. Gleich­falls hat die NPD auch im Be­reich der ex­tre­men Rech­ten wich­tige Un­ter­stüt­zende ver­lo­ren.

An­de­rer­seits ver­fügt die Par­tei al­ler­dings ins­be­son­dere in ei­ni­gen Re­gio­nen in Bran­den­burg noch über ein ge­wis­ses Ak­ti­ven­re­ser­voir, das durch­aus fä­hig sein könnte, die not­wen­di­gen Un­ter­stüt­zungs­un­ter­schrif­ten zu ak­qui­rie­ren.

Für die nächs­ten Wo­chen sind des­halb im Land ver­mehrt In­fo­ti­sche oder Ver­samm­lun­gen der NPD er­wart­bar.

Ak­tio­nis­mus ge­gen die po­li­ti­sche Be­deu­tungs­lo­sig­keit

Be­reits am ver­gan­ge­nen Wo­chen­ende sol­len die „Na­tio­nal­de­mo­kra­ten“, ge­mäß ei­ge­ner Aus­kunft, in meh­re­ren Or­ten in Bran­den­burg Prä­senz ge­zeigt ha­ben. Der Orts­be­reich Cott­bus habe in Schmell­witz und San­dow In­fo­ti­sche ab­ge­hal­ten, der Kreis­ver­band Ober­ha­vel in Vel­ten und Hen­nigs­dorf. Wei­ter­hin zeigte die NPD Bar­nim be­reits in der ver­gan­ge­nen Wo­che bei ei­ner De­mons­tra­tion ge­gen eine Mo­schee in Ber­nau Prä­senz.

Am Diens­tag­nach­mit­tag setzte die NPD nun im Land­kreis Pots­dam-Mit­tel­mark ihre Ak­ti­vi­tä­ten fort. In der Kreis­stadt Bad Bel­zig führ­ten der ört­li­che Stadt­ver­ord­nete der Par­tei so­wie eine lang­jäh­rige Ak­ti­vis­tin u.a. ei­nen In­fo­tisch im Wohn­ge­biet Klin­ken­grund fort. Zu­vor hatte die Par­tei­sek­tion „NPD Pots­dam-Mit­tel­mark“ im In­ter­net alle In­ter­es­sier­ten um Un­ter­stüt­zungs­un­ter­schrif­ten für den An­tritt der Mut­ter­par­tei zur Bun­des­tags­wahl ge­be­ten.

Aus­lo­tung neuer Res­sour­cen

Ne­ben den Be­mü­hun­gen sich aus ei­ge­ner Kraft der po­li­ti­schen Be­deu­tungs­lo­sig­keit zu ent­zie­hen, schei­nen Par­tei­funk­tio­näre auch ver­mehrt in Misch­sze­nen prä­sent zu sein. Mehr­fach wurde Ka­der der Par­tei bei­spiels­weise bei PEGIDA-ähnlichen Ver­samm­lun­gen in Ber­lin und Bran­den­burg be­ob­ach­tet. Doch auch hier ist die Kon­kur­renz ge­gen­über an­de­ren ex­trem rech­ten Ver­ei­ni­gun­gen groß und die Kli­en­tel ent­spricht nicht im­mer den völ­ki­schen Ide­al­vor­stel­lun­gen der „Na­tio­nal­de­mo­kra­ten“.

Ein deut­li­ches In­ter­esse scheint aber mitt­ler­weile an der so ge­nann­ten „Iden­ti­tä­ren Be­we­gung“ zu be­stehen. Ins­be­son­dere die in­halt­li­che Aus­rich­tung, die sich sehr an die Pro­gram­ma­tik der „Neuen Rech­ten“ so­wie völ­ki­schen Welt­an­schau­un­gen ori­en­tiert, dürf­ten der NPD Schnitt­stel­len bie­ten. Glei­ches könnte für den Ak­tio­nis­mus der IB, der doch stark an frü­here Kam­pa­gnen aus dem Spek­trum der na­tio­nal­de­mo­kra­ti­schen Ju­gend­or­ga­ni­sa­tion JN er­in­nert, gel­ten. Zu­dem ist es kein Ge­heim­nis, dass Ak­teure der „Iden­ti­tä­ren Be­we­gung“ einst­mals in der NPD Ju­gend ak­tiv wa­ren.

In­so­fern er­scheint es nach­voll­zieh­bar, dass ein­zelne Ver­bände der „Na­tio­nal­de­mo­kra­ten“ zur Be­tei­li­gung am zen­tra­len Auf­marsch der IB am 17. Juni 2017 in Ber­lin auf­rie­fen. „Da die Er­hal­tung der eu­ro­päi­schen Völ­ker“ ein „ge­mein­sa­mes Ziel“ sei „und für Ab­gren­zun­gen und Spal­te­reien keine Zeit mehr“ wäre, würde die Ver­an­stal­tung „trotz ei­ni­ger merk­wür­di­ger For­mu­lie­run­gen“ un­ter­stützt wer­den, so bei­spiels­weise der NPD Kreis­ver­band Mar­zahn-Hel­lers­dorf im Vor­feld des „Identitären“-Aufzuges.

Tat­säch­lich nah­men am ver­gan­ge­nen Sams­tag meh­rere be­kannte Ak­teure aus NPD, JN und Par­tei­na­hen Struk­tu­ren an der IB-Ver­samm­lung in Ber­lin Teil. Eine Ab­ord­nung des Kreis­ver­ban­des Ober­ha­vel um den Bran­den­bur­ger Lan­des­or­ga­ni­sa­ti­ons­be­auf­trag­ten Ro­bert Wo­linksi aus Vel­ten er­schien bei­spiels­weise mit dem Mag­de­bur­ger Andy Knape, der zeit­weise im Bun­des­vor­stand der „Na­tio­nal­de­mo­kra­ten“ saß.

Im Nach­hin­ein be­wer­tete der NPD Lan­des­ver­band Ber­lin den Marsch der „Iden­ti­tä­ren Be­we­gung“ trotz „nicht ge­räum­ter lin­ker Blo­cka­den“ so­wie ver­ein­zel­ten in­halt­li­chen Dif­fe­ren­zen als Er­folg. Die Par­tei­sek­tion sah sich u.a. in ei­ni­gen For­de­run­gen der Sprech­chöre be­stä­tigt und be­grüßte das Flagge-zei­gen in ei­nem ver­meint­lich „über­frem­de­ten Ber­li­ner Stadt­be­zirk“.