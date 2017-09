INFORIOT – Sie tun es ohne Un­ter­lass: Aus­tausch, Un­ter­stüt­zung, Ko­ope­ra­tion. Trotz Ab­gren­zungs­be­schlüs­sen passt kein Blatt zwi­schen die ein­deu­tig ex­trem rechte „Iden­ti­täre Be­we­gung“ und die AfD samt ih­rer Ju­gend­or­ga­ni­sa­tion „Junge Al­ter­na­tive“.

Ein neues Bei­spiel im Land Bran­den­burg: Wie jetzt be­kannt wurde, nahm Da­niel Schwarz an der De­mons­tra­tion der „Iden­ti­tä­ren Be­we­gung“ am 17. Juni 2017 in Ber­lin teil. Fo­tos zei­gen ihn in­mit­ten des De­mons­tra­ti­ons­zu­ges, um­ringt von den schwarz-gel­ben „Identitären“-Fahnen. Schwarz ist Mit­ar­bei­ter des AfD-Lan­des­vor­sit­zen­den An­dreas Kal­bitz – so steht es auf der In­ter­net­seite des Land­ta­ges. Zu­dem ist er als Schatz­meis­ter im Lan­des­vor­stand der Bran­den­bur­ger „Jun­gen Al­ter­na­tive“ ver­tre­ten und auch Kreis­vor­stand der AfD in sei­ner Hei­mat­stadt Bran­den­burg (Ha­vel). Ge­gen­wär­tig ist er in eine Schlamm­schlacht um den dor­ti­gen Bun­des­tags­di­rekt­kan­di­da­ten Klaus Rie­dels­dorf ver­wi­ckelt und darum of­fen­bar auch im Clinch mit sei­nem Vor­ge­setz­ten Kal­bitz.

Im Zuge der durch Pro­test­ak­tio­nen blo­ckier­ten De­mons­tra­tion am 17. Juni Ber­lin hat­ten hun­derte „Iden­ti­täre“ ge­walt­sam ver­sucht, Po­li­zei­ab­sper­run­gen zu durch­bre­chen. Rund um die De­mons­tra­tion be­wegte sich au­ßer­dem Jean-Pas­cal Hohm – der eben­falls Vor­stands­mit­glied der „Jun­gen Al­ter­na­tive“ und schon seit län­ge­rem für seine „Identitären“-Affinität be­kannt ist.

Be­reits im De­zem­ber 2016 hatte sich mit Franz Du­satko, wie be­rich­tet, ein wei­te­rer Bran­den­bur­ger Vor­stand

der AfD-Ju­gend an ei­ner „Identitären“-Aktion be­tei­ligt.