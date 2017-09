Mor­gen geht das JWD-Camp in Cott­bus los! Vier Tage Bil­dung, Ver­net­zung, Spaß und Er­ho­lung war­ten auf euch. Be­vor es aber rich­tig los­ge­hen kann, gibt es ei­nige Sa­chen zu be­ach­ten.

So wie es der Zu­fall will, be­fin­det sich das JWD-Camp in un­mit­tel­ba­rer Nähe zum Sta­dion der Freund­schaft des FC En­er­gie Cott­bus. Über die Hin­ter­gründe der Cott­bu­ser Fan­szene ha­ben wir be­reits ges­tern knapp be­rich­tet. Wei­tere Ar­ti­kel fin­den sich hier und hier. Am Sonn­tag, den 27. Au­gust, wird in Sta­dion ein Heim­spiel ge­gen den thü­rin­gi­schen Ver­ein ZFC Meu­sel­witz aus­tra­gen. Auf­grund die­ses Um­stan­des und der spe­zi­el­len Lage in der Stadt wol­len wir euch ei­nige Hin­weise mit auf dem Weg ge­ben.

Was muss ich be­ach­ten, wenn ich zum JWD-Camp fahre?

An­reise: Am 24. Au­gust könnt ihr ab 16 Uhr eure Zelte auf un­se­ren Ge­lände auf­schla­gen.

Bitte reist mög­lichst NICHT al­leine an! Schnappt euch eure Freund*innen und bil­det eine Rei­se­gruppe.

Wir bie­ten ei­nen Shut­tle an. Ab Don­ners­tag ist die­ser er­reich­bar. Die Num­mer lau­tet: 0152 146 724 22 . Bitte mel­det euch min­des­tens eine halbe Stunde be­vor ihr in Cott­bus seid bei dem Shut­tle und sagt be­scheid, wie viele ihr seid.

Wäh­rend des Camps: ach­tet auf ein­an­der und be­wegt euch in Grup­pen durch die Stadt.

Auf mög­li­che Even­tua­li­tä­ten wäh­rend des Camps sind wir vor­be­rei­tet. Bitte ach­tet auf An­kün­di­gun­gen der Orga und ver­mei­det Al­lein­gänge!

Ab­reise: nie­mand muss al­lein ab­rei­sen! Ins­be­son­dere we­gen des Fuß­ball­spiels am Sonn­tag emp­feh­len wir euch grö­ße­ren Rei­se­grup­pen an­zu­schlie­ßen.

Der Weg zum Camp:

Was muss ich mit­neh­men?

Cam­ping: Zelt, Iso­matte, Schlaf­sack, das Ku­schel­kis­sen, also al­les, was ihr zum Schla­fen braucht

Per­so­nal­aus­weis, Geld und wich­tige Me­di­ka­mente, die ihr braucht

Ge­schirr (zur Si­cher­heit)

Falls ihr Min­der­jäh­rig seid, lasst un­be­dingt ei­nen El­tern­zet­tel durch eure Er­zie­hungs­be­rech­tig­ten un­ter­schrei­ben. Un­se­ren Mut­ti­zet­tel gibt es hier: http://www.jwd-camp.org/faq/elternzettel/

Ba­de­sa­chen, wenn ihr wollt

Son­nen­creme (es ist bes­tes Wet­ter an­ge­kün­digt!)

Mü­cken­spray (wir be­fin­den uns am Was­ser und die Bies­ter sind hart­nä­ckig)

An­sons­ten ha­ben wir al­les wich­tige in un­se­ren FAQs zu­sam­men­ge­fasst: http://www.jwd-camp.org/faq/

Wir freuen uns auf euch!

JWD-Camp 2017

