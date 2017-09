Von 24. bis 27. Au­gust wol­len wir ge­mein­sam eine gute Zeit beim JWD-Camp im Strom­bad in Cott­bus ver­brin­gen. Cott­bus liegt im Sü­den Bran­den­burgs und ist wahr­schein­lich für viele Antifaschist*innen im Bun­des­land als Na­zi­hoch­burg be­kannt. Aber auch das Bünd­nis Cott­bus Na­zi­frei! dürfte ei­ni­gen ein Be­griff sein. Es gibt also Leute, die sich küm­mern und auch wenn Ras­sis­mus in Cott­bus all­täg­lich ist, gibt es hier viel Schö­nes zu ent­de­cken.

Kurz no­tiert…

Cott­bus ist, seit­dem in den letz­ten Jah­ren ver­mehrt Ge­flüch­tete die Stadt als Wohn­ort wähl­ten, wie­der eine Groß­stadt. Es le­ben dort ca. 100 000 Einwohner*innen. Be­stim­mend für die Re­gion ist der Koh­le­ab­bau. Diese Groß­in­dus­trie wird im Zuge des Struk­tur­wan­dels hin zu um­welt­freund­li­che­ren En­er­gien weg­bre­chen, was für die Stadt eine große Her­aus­for­de­rung dar­stel­len wird. Schon jetzt gibt es für junge Men­schen kaum Per­spek­tive. Ob­wohl es eine Uni­ver­si­tät und an­dere Bil­dungs­ein­rich­tun­gen gibt, zie­hen sie weg, um wo­an­ders zu stu­die­ren oder zu ar­bei­ten, weil die Be­din­gun­gen an­dern­orts bes­ser sind. Ein recht ty­pi­sches Phä­no­men für den Os­ten Deutsch­lands nach der Wie­der­ver­ei­ni­gung.

Viele Na­zis, aber…

Schon vor der Wende be­gan­nen sich Neo­na­zis hier zu or­ga­ni­sie­ren. Die Par­tei Deut­sche Al­ter­na­tive stellte eine füh­rende Kraft dar. Sie war maß­geb­lich für die po­gro­m­ar­ti­gen Aus­schrei­tun­gen im Stadt­teil Sach­sen­dorf, ei­nem Plat­ten­bau­vier­tel im Sü­den der Stadt, wo auch das Ge­flüch­te­ten­heim war, ver­ant­wort­lich. Aber es ent­stan­den auch linke und al­ter­na­tive Struk­tu­ren, wie z.B. das Haus­pro­jekt Zelle 79 mit dem Ver­ein für ein mul­ti­kul­tu­rel­les Eu­ropa e.V., wel­ches bis heute be­steht.

So wie es im­mer eine recht große und mi­li­tante Na­zis­szene in Cott­bus gab, or­ga­ni­sier­ten sich auch Men­schen, um ih­nen et­was ent­ge­gen zu set­zen. Zu­dem tru­gen sie ihre Vor­stel­lun­gen von ei­nem schö­nen Le­ben ab­seits von Leis­tungs­zwang und Selbst­op­ti­mie­rung in die Ge­sell­schaft, so dass in Cott­bus ei­nige sub­kul­tu­relle An­ge­bote zu fin­den sind. Da gibt es den al­ter­na­ti­ven Club Che­kov, der an das Camp­ge­lände an­grenzt und in dem wir auch fei­ern wer­den. Im Nord­kiez fin­det ihr die Ga­le­rie Fango, wo junge Men­schen eh­ren­amt­lich Aus­stel­lun­gen or­ga­ni­sie­ren und eine Bar be­trei­ben, und den Kost-Nix-La­den, der auch mit ei­nem Stand auf dem Camp ver­tre­ten sein wird.

Al­ter Scheiß weicht neuem Scheiß

Auf den Stra­ßen muss­ten sich Antifaschist*innen vor Ort jähr­lich mit den „Trau­er­mär­schen“ der NPD am 15. Fe­bruar, dem Tag der Bom­bar­die­rung von Cott­bus 1945, her­um­schla­gen. Durch ein brei­tes Bünd­nis konn­ten diese Auf­mär­sche ver­hin­dert wer­den und in die­sem Jahr ver­an­stal­tete die Par­tei gar keine De­mons­tra­tion mehr. Da­für mar­schiert seit Mai die­sen Jah­res der asyl­feind­li­che Ver­ein Zu­kunft Hei­mat alle zwei Wo­chen durch die Cott­bu­ser In­nen­stadt. Auch hier gab es sei­tens des Bünd­nis Cott­bus Na­zi­frei! Ge­gen­pro­teste.

All­tag von Ras­sis­mus ver­gif­tet

Mit dem Zu­zug von Ge­flüch­te­ten seit 2015 ist die Stim­mung in Cott­bus zu­neh­mend von Ras­sis­mus be­stimmt, wel­che sich auch in ge­walt­tä­ti­gen Überg­rif­fen zeigt. Laut dem Ver­ein Op­fer­per­spek­tive ist Cott­bus bzw. Süd­bran­den­burg ein Hot­spot für rechte Ge­walt. Maß­geb­lich trägt zu die­ser Si­tua­tion die mi­li­tante, neo­na­zis­ti­sche Hoo­li­gan­szene bei. In­ferno Cott­bus war, bis zu ih­rer Selbst­auf­lö­sung im Mai 2017, die größte rechte Ul­tra­gruppe des FC En­er­gie Cott­bus. Das Sta­dion, in­dem In­ferno zu Hause war, liegt übri­gens di­rekt ge­gen­über dem Camp­ge­lände. Diese Ge­walt­tä­ter tum­meln sich jetzt un­ter bür­ger­li­chem An­strich bei Zu­kunft Hei­mat, ne­ben Mit­glie­dern der Iden­ti­tä­ren Be­we­gung, wel­che vor kur­zem eine Orts­gruppe Cott­bus grün­dete so­wie AfDlern, die ih­ren Wahl­kampf hier füh­ren, al­le­samt un­ter­stützt durch Pe­gida Dres­den.

An­ti­fa­schis­ti­sches Camp in Cott­bus – yeah!

Ge­rade weil Neo­na­zis in Cott­bus so prä­sent sind, ist es cool, dass das erste JWD-Camp in Süd­bran­den­burg statt fin­det. Wir wol­len da­mit ein Zei­chen für ein so­li­da­ri­sches Mit­ein­an­der set­zen und An­ti­fa­schis­mus für junge Men­schen at­trak­tiv ma­chen. Vor al­lem möch­ten wir aber eine ent­spannte Zeit mit­ein­an­der ver­brin­gen und es uns gut ge­hen las­sen – da­für ist das an der Spree ge­le­gene Strom­bad ein sehr ge­eig­ne­ter Ort!

Also, kommt zum JWD-Camp vom 24.-27. Au­gust im Strom­bad Cott­bus!

