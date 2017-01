Brandbrief zur Situation der Flüchtlinge in Vetschau/ Landkreis Oberspreewald-Lausitz

An den Landrat des Landkreis Oberspreewald-Lausitz Siegurd Heinze,

an die Verantwortlichen in der Kreisverwaltung,

an die politisch Verantwortlichen im Landkreis und im Land Brandenburg,

an die allgemeine Öffentlichkeit,

im Rahmen unserer aufsuchenden Beratungstätigkeit für Betroffene rechter

Gewalt im Land Brandenburg sind wir in die Flüchtlingsnotunterkunft nach

Vetschau gerufen worden. Leider berichteten uns Flüchtlinge vor Ort von

mindestens vier rechtsmotivierten Angriffen in Vetschau seit April 2016

und von häufigen rassistischen Beleidigungen und Anfeindungen im Ort –

angesichts der derzeitigen Situation in Brandenburg nichts

außergewöhnliches. Von den vier Angriffen, die uns berichtet wurden, ist

ein Fall polizeilich angezeigt. Wir gehen von einer höheren Dunkelziffer

aus, da wir vor Ort nur mit einem Teil der Flüchtlinge sprechen konnten.

Betroffene rassistisch motivierter Gewalt, insbesondere Asylsuchende,

bedürfen eines besonderen Schutzes. Für die Dauer des Asylverfahrens

sind Asylsuchende zu einem großen Teil von staatlichen Stellen abhängig,

um für ihre Grundbedürfnisse zu sorgen (Essen, Unterkunft, medizinische

Versorgung etc.).

Einige Flüchtlinge aus der Notunterkunft in Vetschau berichteten uns von

völlig unzumutbaren Zuständen vor Ort (siehe die Erklärung einiger

Flüchtlinge aus Vetschau vom 23.08.2016). Dies betraf zum Einen die

desolaten Zustände in der Unterkunft, hier insbesondere die dauerhafte

sanitäre Versorgung mit improvisierten Campingtoiletten (sog.

„Dixi-Klos“) und die nur zeitweise geöffneten Duschwagen mit

unzureichender Warmwasserversorgung. Selbst für die Krankenstation steht

nur ein „Dixi-Klo“ zur Verfügung. Zudem wird die Essensversorgung von

den Flüchtlingen als extrem unzureichend beschrieben. Die Essensausgabe

findet in einem Zelt statt. Die ehemaligen Garagen, die nun als

Unterkünfte für Menschen dienen, haben keine eingebauten Heizungen. Im

Winter wurde pro Garagenraum ein Radiator ausgegeben, was nicht

ausreichend war. Einige Flüchtlinge wurden aufgrund der Kälte krank.

Außerdem berichteten uns einige Flüchtlinge von fehlendem Zugang zu

dringend notwendiger medizinischer Versorgung, auch bei akuten

psychischen Erkrankungen und akuten Schmerzen. Mindestens zwei

Flüchtlinge leben bereits seit acht Monaten in Vetschau. Von einer

kurzfristigen Unterkunft zur Überbrückung kann daher hier keine Rede

sein. Durch einen Rundgang in der Notunterkunft und durch

Inaugenscheinnahme des Mittagessens konnten wir uns von den Zuständen

selbst ein Bild machen. Wir halten die Aussagen der Flüchtlinge in der

Erklärung daher für glaubwürdig und fordern:

1. Einen würdigen Rahmen zu schaffen, in dem die Flüchtlinge aus

Vetschau, die die Erklärung verfasst haben, ihre Forderungen an die

politischen Verantwortlichen kommunizieren und in dem die Forderungen

der Flüchtlinge gehört und ggf. umgesetzt werden können.

2. Eine vom Landkreis unabhängige Überprüfung der Zustände in der

Flüchtlingsnotunterkunft in Vetschau, insbesondere unter dem Fokus, ob

die durch den Landkreis an den Betreiber der Unterkunft bezahlten und

vertraglich zugesicherten Leistungen seit Inbetriebnahme erbracht

wurden, ggf. Rückforderungen und Behebung von akuten Missständen.

3. Eine öffentliche Solidarisierung mit den Betroffenen rassistischer

Gewalt in Vetschau

Opferperspektive e.V. – Beratung für Betroffene rechter Gewalt, Potsdam

den 25.08.2016