Die AfD ist eine rechts-na­tio­na­lis­ti­sche Par­tei, die durch ihre asyl- und mi­gra­ti­ons­feind­li­chen Po­si­tio­nen den Bo­den für ein ras­sis­ti­sches Klima in Deutsch­land und auch in Frank­furt (Oder) be­rei­tet. Sie ist ge­gen die EU, ge­gen of­fene Gren­zen und für die Be­vor­zu­gung Bes­ser­ver­die­nen­der auf Kos­ten je­ner, die sie als „so­zial Schwa­che“ de­gra­diert. Ihre Vor­stel­lun­gen von Ge­schlech­ter­rol­len und Fa­mi­lie sind kon­ser­va­tiv bis völ­kisch.

Wie wir fest­stell­ten, konnte die AfD seit dem letz­ten Jahr un­ter an­de­rem in fol­gen­den Lo­ka­li­tä­ten ei­nen Ort fin­den, an dem sie ihre rech­ten Po­si­tio­nen un­ge­stört un­ter die Leu­ten brin­gen konnte:

Am 6. April 2016 fand ein Vor­trag zum Thema „Quo va­dis, Deutsch­land? Wie wird un­sere Zu­kunft aus­se­hen?“ in „Die kleine Pen­sion und Café Oase“ statt. Das Eta­blis­se­ment be­fin­det sich im Sand­grund 9-10; die In­ha­ber sind Axel und Kers­tin Voigt.





Ihr is­lam­feind­li­ches Ge­sicht zeigte die AfD am 30. Juni 2016, als im „Au­to­haus Ser­vice Cen­ter Daske“ in Mar­ken­dorf eine wei­tere öffent­li­che Ver­an­stal­tung un­ter dem Ti­tel „Warum der Is­lam nicht zu Deutsch­land ge­hört“ statt­fand. Am glei­chen Ort lud, die mit Pu­tins Russ­land sym­pa­thi­sie­rende AfD, am 9. No­vem­ber 2016 zu ei­nem Vor­trag zum Thema „Frie­den in Eu­ropa – nicht ohne Russ­land“. In­ha­be­rin ist Kry­styna Daske, Ge­schäfts­füh­rer ist Hen­drik Gunke. Dass ers­tere der AfD nahe steht, ver­wun­dert nicht, stimmt sie doch auf ih­rem Face­book­pro­fil schon Ende 2015 in die Hass­ti­ra­den ge­gen Ge­flüch­tete ein.









Dar­über hin­aus er­mög­lichte der Frank­fur­ter SPD-Lo­kal­po­li­ti­ker Tilo Wink­ler und im­mer­hin Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der der SPD in der hie­si­gen Stadt­ver­ord­ne­ten­ver­samm­lung durch die Be­reit­stel­lung sei­ner Im­biss­bude „Wu­pis Tränke am Wald­haus Ro­sen­gar­ten“ min­des­tens zwei Mal im Juli 2016 der AfD in ge­schütz­ter At­mo­sphäre bei Brat­wurst und Bier zu­sam­men­zu­kom­men. So­wohl der Be­trei­ber als auch die Gäste hat­ten of­fen­bar auch keine Be­rüh­rungs­ängste mit Per­so­nen, die sich zu­min­dest durch ihre Klei­dung der Marke „Thor Stei­nar“ als neo­na­zis­tisch zu er­ken­nen ga­ben. Der So­zial- und Bil­dungs­de­zer­nent der Stadt Frank­furt (Oder) und gleich­zei­ti­ger Vor­sit­zen­der des SPD Un­ter­be­zirks Frank­furt (Oder) und lo­ka­ler Hoff­nungs­trä­ger der SPD, Jens-Mar­cel Ull­rich, fühlt sich be­mü­ßigt, die Si­tua­tion zu ver­harm­lo­sen und auf die wirt­schaft­li­che Lage sei­nes Par­tei­kol­le­gen ab­zu­he­ben. Wink­ler selbst wird in ei­nem Ar­ti­kel der Mär­ki­schen Oder­zei­tung mit den Wor­ten: „Das war keine Wahl­kampf­ver­an­stal­tung und die AfD ist auch nicht ver­bo­ten. Trotz­dem bin ich da naiv her­an­ge­gan­gen“. Ab­schlie­ßend ver­si­chert er „Noch ein­mal pas­siere ihm dies nicht“. Die an­ti­fa­schis­ti­sche re­cher­che­gruppe frank­furt (oder) hatte ihn und den SPD-Un­ter­be­zirk Frank­furt (Oder) be­reits im Ok­to­ber 2016 zum ers­ten Mal be­züg­lich der The­ma­tik im Stel­lung­nahme ge­be­ten. Lei­der war von kei­ner Stelle eine Po­si­tio­nie­rung zu er­hal­ten. Zu­min­dest scheint die Irr­fahrt des Herrn Wink­ler nun be­en­det.









Auch im Frank­fur­ter Kleist Fo­rum fand 2016 eine Ver­an­stal­tung der AfD statt. Am 11. Mai ver­an­stal­tete sie ei­nen „Bür­ger­di­alog“, bei dem die Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten Alex­an­der Gau­land, Franz Wiese und Tho­mas Jung zu Gast wa­ren.

Ebenso 2017 fan­den be­reits drei so­ge­nannte „Stamm­ti­sche“ der frank­fur­ter AfD statt. Der Gas­tro­nom Nico Druss stellte seine Räum­lich­kei­ten, die „Be­wir­tung 1900“, am 25. Ja­nuar und am 8. Fe­bruar so­wie am 22. Fe­bruar 2017 der Par­tei zur Ver­fü­gung. Für den 8. März ist be­reits der nächste „Stamm­tisch“ ge­plant.





Ins­be­son­dere in Vor­be­rei­tung auf die Bun­des­tags­wah­len im Sep­tem­ber 2017 – bei der Alex­an­der Gau­land als Di­rekt­kan­di­dat im Be­zirk Frank­furt (Oder) / LOS an­tre­ten wird – ist zu er­war­ten, dass die AfD ver­mehrt öffent­li­che Ver­an­stal­tun­gen durch­füh­ren wird. Auch wenn es der Par­tei in der Ver­gan­gen­heit leicht fiel, Lo­ka­li­tä­ten in Frank­furt an­zu­mie­ten oder be­reit­ge­stellt zu be­kom­men, muss dies nicht so blei­ben! Neh­men Sie Ihre Ver­ant­wor­tung, die Sie als Ak­teur in Ih­rer Stadt ha­ben, wahr – tra­gen Sie nicht dazu bei, dass die AfD ihre rechts-na­tio­na­lis­ti­schen Po­si­tio­nen wei­ter sa­lon­fä­hig ma­chen kann! Wir ap­pel­lie­ren an die Frank­fur­ter Gas­tro­no­m_in­nen, der AfD nicht die Mög­lich­keit zu ge­ben, sich wei­ter in der Stadt zu eta­blie­ren. Durch die Be­reit­stel­lung Ih­rer Räum­lich­kei­ten tra­gen Sie zur Nor­ma­li­sie­rung der Par­tei bei, die Men­schen­feind­lich­keit pro­pa­giert und prak­ti­ziert.

