Die Eh­rung des vor 30 Jah­ren aus dem Le­ben ge­schie­de­nen NS Ver­bre­chers Ru­dolf Heß hat im neo­na­zis­ti­schen Mi­lieu im­mer noch ei­nen ge­wis­sen Stel­len­wert. Wahl­weise wird er als an­geb­li­cher „Frie­dens­flie­ger“, so ge­nann­ter „Mär­ty­rer des Frie­dens“ oder ver­meint­lich un­beug­sa­mer Kämp­fer der Be­we­gung ver­ehrt. Vor al­lem seine Schluss­worte im Nürn­ber­ger Kriegs­ver­bre­cher­pro­zess: „Ich be­reue nichts“ schei­nen für das heu­tige Neo­nazi-Mi­lieu im­mer noch eine starke Fas­zi­na­tion aus­zu­üben. Zu­min­dest zierte die Wort­gruppe das Front­ban­ner des zen­tra­len Heß-Gedenkens am ver­gan­ge­nen Sams­tag in Ber­lin. An die­ser an­ge­mel­de­ten Ver­samm­lung be­tei­lig­ten sich un­ge­fähr 850 Neo­na­zis aus dem ge­sam­ten Bun­des­ge­biet so­wie of­fen­bar auch aus Öster­reich, Un­garn, Schwe­den, Finn­land, Frank­reich und Groß Bri­tan­nien.

Of­fi­zi­ell stand die of­fen­sicht­li­che Heß-Glorifizierung in Ber­lin je­doch un­ter dem Motto: „Gebt die Ak­ten frei“. Eine of­fene Ver­herr­li­chung der na­tio­nal­so­zia­lis­ti­schen Ge­walt- und Will­kür­herr­schaft bzw. ei­nes ih­rer Hauptre­prä­sen­tan­ten tan­giert in der Bun­des­re­pu­blik näm­lich den Straf­tat­be­stand der Volks­ver­het­zung. Laut Ta­ges­spie­gel, wurde den Neo­na­zis des­halb u.a. die po­li­zei­li­che Auf­lage er­teilt Heß we­der „in Wort, Schrift oder Bild“ zu ver­herr­li­chen. Ein Ge­richt soll die Po­li­zei­auf­lage schließ­lich, nach ei­ner Klage der Ver­an­stal­ten­den, be­stä­tigt ha­ben.

Daran ge­hal­ten wurde sich je­doch den­noch nicht. Be­reits wäh­rend ei­ner „Zwi­schen­kund­ge­bung“ laß Red­ner Se­bas­tian Schmidke (NPD) aus dem Ta­ge­buch von Ab­dal­lah Me­lao­uhi vor. Der Tu­ne­sier war im Kriegs­ver­bre­cher­ge­fäng­nis in Span­dau letz­ter Pfle­ger von Ru­dolf Heß. In sei­nem Buch, das er zu­sam­men mit NPD Po­li­ti­ker Olaf Rose, der am ver­gan­ge­nen Sams­tag eben­falls Red­ner auf­trat, ver­öf­fent­lichte, wird der NS Ver­bre­cher po­si­tiv auf­ge­wer­tet, wes­we­gen Me­lao­uhi, laut In­for­ma­tio­nen der Zei­tung „Die Welt“ aus dem Jahr 2008, mehr­fach bei Ver­an­stal­tun­gen der Na­tio­nal­de­mo­kra­ten auf­trat und des­we­gen letzt­end­lich auch aus dem Ber­li­ner Mi­gra­ti­ons- und In­te­gra­ti­ons­rat flog. Der bri­ti­sche „His­to­ri­ker“ Pe­ter Rush­ton be­zog sich in sei­ner Rede eben­falls auf das Ta­ge­buch des tu­ne­si­schen Pfle­gers und nannte Heß auch beim Na­men. Zu­vor hatte Se­bas­tian Schmidke kurz vor Ende des Auf­mar­sches be­reits laut­stark die Pa­role: „Ru­dolf Heß – das war Mord“ skan­diert, die auch von ei­nem Teil der Teil­neh­men­den wie­der­holt wurde.

Ins­ge­samt blieb die An­zahl der teil­neh­men­den Neo­na­zis, für ei­nen in­ter­na­tio­nal be­wor­be­nen Auf­marsch, je­doch deut­lich un­ter dem mög­li­chen Po­ten­tial. Zum Ver­gleich: Das Rechts­rock Event am 15. Juli 2017 im thü­rin­gi­schen The­mar mo­bi­li­sierte un­ge­fähr 6.000 Per­so­nen aus dem neo­na­zis­ti­schen Mi­lieu.

Bran­den­bur­ger Neo­na­zis in Ber­lin

Den­noch zog der Heß-Marsch auch ei­nige Bran­den­bur­ger Neo­na­zis in den Ber­li­ner Be­zirk Span­dau. Vor al­lem die „na­tio­nal­de­mo­kra­ti­schen“ Struk­tu­ren wa­ren der Mo­bi­li­sie­rung für den Auf­zug ge­folgt. Aus dem Land­kreis Ober­ha­vel war bei­spiels­weise der Vel­te­ner Bür­ger­meis­ter­kan­di­dat, Stadt­ver­ord­nete und NPD Lan­des­vor­stand Ro­bert Wo­lin­ski mit ei­ner grö­ßere Gruppe an­ge­reist, aus Spreen­ha­gen die Ge­mein­de­ver­tre­te­rin Ma­nuela Ko­kott samt ih­rem Le­bens­ge­fähr­ten aus Fürstenwalde/Spree (Land­kreis Oder-Spree). Wei­tere NPD Kli­en­tel reis­ten u.a. aus dem Land­kreis Spree-Neiße an.

Der III. Weg war durch des­sen „Ge­biets­lei­ter Mit­ter“, Mat­thias Fi­scher aus An­ger­münde (Land­kreis Ucker­mark), so­wie Ein­zel­per­so­nen aus dem Raum Pots­dam ver­tre­ten.

Aus dem Raum Rathenow/Premnitz (Land­kreis Ha­vel­land) reiste eine Gruppe von Ak­teu­ren aus oder dem Um­feld der ver­bo­te­nen Ka­me­rad­schaf­ten „Haupt­volk“ und „Sturm 27“ an, die heute den Ham­mer­s­kins nahe ste­hen sol­len.

Aus Wittstock/Dosse (Land­kreis Ost­p­ri­gnitz-Rup­pin) wa­ren ein­zelne „Au­to­nome Na­tio­na­lis­ten“ so­wie „Freier Kräfte“ an­ge­reist. Un­ter ih­nen auch der Or­ga­ni­sa­tor meh­re­rer asyl­feind­li­cher Ver­samm­lun­gen, Ronny S. Er gilt als ei­ner der füh­ren­den Köpfe der Witt­sto­cker Neo­na­zi­szene. Er be­tei­ligte sich be­reits im Jahre 2004 an ei­nem „Rudolf-Heß-Gedenkmarsch“ in Wittstock/Dosse.

Aus Ost­bran­den­burg wa­ren zu­dem ein­zelne Ak­teure der so ge­nann­ten „Freien Ka­me­rad­schaft MOL“ an­ge­reist.

Spon­tan­marsch in Fal­ken­see

Al­ler­dings er­reich­ten nicht alle Bran­den­bur­ger Neo­na­zis das „Heß-Gedenken“ in Ber­lin-Span­dau.

In Ra­the­now sol­len bei­spiels­weise zwei Ak­ti­vis­ten, die auf dem Weg dort­hin wa­ren, von ei­ner Gruppe von meh­re­ren Per­so­nen am Ra­the­nower Bahn­hof zu­sam­men­ge­schla­gen wor­den sein. Bei den An­ge­grif­fe­nen soll es sich, un­be­stä­tig­ten In­for­ma­tio­nen zu Folge, um Ak­teure des „N.S Ha­vel­land“ ge­han­delt ha­ben. Al­ler­dings hät­ten diese oh­ne­hin nicht den Ver­an­stal­tungs­ort er­reicht, da der Zug­ver­kehr nach Ber­lin durch ei­nen Brand­an­schlag auf eine Si­gnal­steue­rung von Un­be­kann­ten voll­stän­dig zum Er­lie­gen kam.

Ähn­lich ver­hielt es sich im Be­reich der Bahn­li­nie des RE2 zwi­schen Nauen und Ber­lin-Span­dau. Dort war der Zug­ver­kehr eben­falls durch ei­nen Brand­an­schlag ge­stört. Eine Gruppe An­rei­sen­der Neo­na­zis, die Po­li­zei sprach spä­ter von 120, war dar­auf­hin in Brie­selang aus dem Zug ge­stie­gen und hatte sich spon­tan und zu Fuß in Rich­tung Span­dau ge­lau­fen. Ge­gen 13.30 Uhr hat­ten sie dann in Marsch­for­ma­tion und Ban­nern Fal­ken­see er­reicht. Dort sol­len sie sich dann spä­ter mit den In­sas­sen von zwei Bus­sen, die eben­falls am „Heß-Gedenken“ in Ber­lin-Span­dau teil­neh­men woll­ten, ver­ei­nigt ha­ben und laut Po­li­zei, ge­gen 17.00 Uhr ei­nen Auf­marsch un­ter dem Motto „Mord ver­jährt nicht – Gebt die Ak­ten frei“ an­ge­mel­det ha­ben. An dem Auf­zug in Fal­ken­see, der ge­mäß Po­li­zei auf nun­mehr 250 Teil­neh­mende ge­wa­chen war, wa­ren vor al­lem Neo­na­zis aus Nord­rhein-West­fa­len, Nie­der­sach­sen und Ham­burg be­tei­ligt. Aus Bran­den­burg nahm eine mehr­köp­fige Gruppe um den Neu­rup­pi­ner NPD Stadt­ver­ord­ne­ten Dave Trick teil, die auch als „Freie Kräfte Neu­rup­pin-Ost­ha­vel­land“ in Er­schei­nung tritt. Au­ßer­dem be­tei­ligte sich ein Ak­teur des III. We­ges aus dem Land­kreis Pots­dam-Mit­tel­mark an dem Auf­marsch in Fal­ken­see.

