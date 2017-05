eng­lish be­low

Vom 09. bis 11. Juni fin­det in Brandenburg/Havel die 2. Refugee-LGBTIQ*-Conference statt. Seit der letz­ten Con­fe­rence hat sich ei­ni­ges ge­tan, lei­der viel Ne­ga­ti­ves: Asyl­rechts­ver­schär­fung, For­de­run­gen nach Ober­gren­zen und schnel­lere Ab­schie­bun­gen in ver­meint­lich si­chere Her­kunfts­län­der. Ob­wohl es in ei­ni­gen Groß­städ­ten Deutsch­lands jetzt Un­ter­künfte für be­son­ders schutz­be­dürf­tige Ge­flüch­tete gibt, kön­nen nur we­nige LGBTIQ*s da­von pro­fi­tie­ren. Die Mög­lich­keit der si­che­re­ren Un­ter­kunft ist bei der Ver­tei­lung der Ge­flüch­te­ten sel­ten von Be­lang und wer au­ßer­halb der Groß­städte lebt, hat kei­nen Zu­gang zu die­sen. Da­her for­dern wir eine de­zen­trale Un­ter­brin­gung al­ler ge­flüch­te­ter Men­schen und sen­si­bi­li­sierte Mit­ar­bei­ter_in­nen und Über­set­zer_in­nen im Bun­des­amt für Mi­gra­tion und Flücht­linge, so­dass LGBTIQ*s ein fai­res Asyl­ver­fah­ren er­hal­ten.

Kommt mit uns am 11. Juni auf die Straße um den For­de­run­gen nach de­zen­tra­ler Un­ter­brin­gung, sen­si­bi­li­sier­ten Mit­ar­bei­ter_in­nen und ei­nem Ab­schie­be­stopp in ver­meint­li­che si­chere Her­kunfts­län­der Nach­druck zu ver­lei­hen, so­wie auf die ras­sis­ti­schen und homo- so­wie trans*feindlichichen Zu­stände auf­merk­sam zu ma­chen!

eng­lish:

The se­cond Refugee-LGBTIQ*-Conference in Brandenburg/Havel will take place from 9th June – 11th June. A lot has hap­pe­ned since the last con­fe­rence, un­for­t­u­n­a­tely a lot of ne­ga­tive things: ag­gra­va­tions of the asylum law, de­mands for ma­xi­mum li­mits and fas­ter de­por­ta­ti­ons to al­le­gedly safe coun­tries.

Even though some of the big­ger ci­ties in Ger­many now of­fer ac­com­mo­da­ti­ons for re­fu­gees in spe­cial need of pro­tec­tion, there are only a few LGBTIQ*-people who be­ne­fit from them. The pos­si­bi­lity of safe ac­com­mo­da­tion is ra­rely re­le­vant upon dis­tri­bu­tion. Fur­ther­more, people, who live out-of-town, get de­nied ac­cess to these safe ac­com­mo­da­ti­ons. That is, why we call for de­cen­tra­li­zed ac­com­mo­da­tion of all re­fu­gees and sen­si­ti­zed em­ployees and trans­la­tors at the Fe­deral Of­fice for Mi­gra­tion and Re­fu­gees (BAMF), so that LGBTIQ*-people re­ceive a fair asylum pro­ce­dure. Join us in ta­king to the streets on 11th June to lend weight to our de­mand for de­cen­tra­li­zed ac­com­mo­da­tion, sen­si­ti­zed em­ployees and a ban on de­porting to al­le­gedly safe coun­tries!

Let us rise awa­ren­ess for the pre­vai­ling ra­cist, ho­mo­pho­bic an­d­trans­pho­bic con­di­ti­ons in our so­ciety!