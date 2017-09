Quelle: Inforiot

INFORIOT Vom 24.-27. Au­gust fin­det erst­mals in Cott­bus ein an­ti­fa­schis­ti­sches Som­mer­camp, das Jan­zWeit­Draus­sen (JWD)-Camp, statt. Ver­net­zung, Bil­dung und Er­ho­lung ste­hen bei dem JWD-Camp in Vor­der­grund. In­fo­riot hat mit den Organisator*innen des JWD-Camps ge­spro­chen.

IR: Hallo, wer seid ihr, stellt euch doch mal kurz vor.

Alex: Ich bin 32 Jahre, ma­che seid mei­ner Ju­gend Po­li­tik, an­ge­fan­gen bei klas­si­scher An­tif­a­po­li­tik über Frei­raum­kämpfe bis hin zu der Aus­ein­an­der­set­zung mit fe­mi­nis­ti­scher Theo­rie.

Hiba: Ich ma­che ge­rade Ab­itur. Ich habe an mei­ner Schule selbst ras­sis­ti­sche Dis­kri­mi­nie­rung er­fah­ren, mich dann in Schüler*innen-AG‘s an­ge­fan­gen zu po­li­ti­sie­ren, über Schule ohne Ras­sis­mus und so­was, und or­ga­ni­siere nun erst­ma­lig eine grö­ßere Ak­tion mit.

IR: Das sind ja doch sehr un­ter­schied­li­che Er­fah­run­gen, die ihr da mit­bringt. Wie habt ihr für die Or­ga­ni­sa­tion des Camps zu­ein­an­der ge­fun­den?

Hiba: Ich habe mich an die in mei­ner Klein­stadt ak­tive linke Gruppe ge­wandt, um Un­ter­stüt­zung zu be­kom­men, neue Leute ken­nen­zu­ler­nen und mich auch wei­ter mit po­li­ti­schen Sa­chen aus­ein­an­der­set­zen zu kön­nen. Das war so un­ge­fähr vor ei­nem Jahr. Zu­fäl­li­ger­weise plante diese Gruppe dann auch ziem­lich zeit­nah das Al­ter­na­tive Ju­gend Camp (AJUCA) in Meck­len­burg-Vor­pom­mern zu be­su­chen, wo ich mich an­schloss. Dort ent­stand die Idee eine ähn­li­che Sa­che in Bran­den­burg auf­zu­zie­hen und so be­gann das Kon­tak­te­knüp­fen zu Struk­tu­ren in an­de­ren Städ­ten.

IR: Was hat euch ge­nau am AJUCA fas­zi­niert? Was macht die Vor­bild­funk­tion aus und was hat euch dazu be­wegt, auch in Bran­den­burg ein Camp zu ma­chen?

Alex: Das AJUCA ist schon eine ziem­lich gut or­ga­ni­sierte Num­mer. Ein­mal jähr­lich die Ver­bin­dung von Frei­zeit und Po­li­tik, Theo­rie und Pra­xis, Mög­lich­kei­ten zur Ver­net­zung und gute Ein­stiegs­mo­mente für junge Aktivist*innen. Ge­nau so­was fehlte uns hier in Bran­den­burg bis­her. Vor al­lem in Flä­chen­län­dern wie Bran­den­burg und Meck­len­burg-Vor­pom­mern, in dnen der Zu- und Weg­zug der Men­schen auf­grund feh­len­der Per­spek­tive häu­fig sehr groß ist, ist Ver­net­zung ein wich­ti­ger Be­stand­teil po­li­ti­scher Pra­xis. Der Aus­tausch hilft ein­fach auch mit den oft schwie­ri­gen Si­tua­tio­nen vor Ort bes­ser um­zu­ge­hen.

IR: Könnt ihr bitte noch­mal ge­nauer be­schrei­ben, wel­che Si­tua­tio­nen ihr meint. Über wel­che The­men be­nö­tigt ihr ei­nen Aus­tausch?

Alex: Ich denke, das größte Pro­blem sind Na­zis, die sich mit dem ver­mehr­ten Zu­zug von Ge­flüch­te­ten, an ras­sis­ti­sche Bür­ger­pro­teste an­ge­dockt ha­ben. Die Hemm­schwelle zur Ge­walt­be­reit­schaft ist wei­ter ge­sun­ken, Ras­sis­mus „nor­mal“ ge­wor­den. Das ha­ben ver­mut­lich Antifaschist*innen in ganz Ber­lin und Bran­den­burg so er­lebt und da kann man sich ge­gen­sei­tig be­ra­ten.

Hiba: Ja, das kann ich nur be­stä­ti­gen. Ich hatte in dem Ort, aus dem ich komme schön öfters mit Na­zis Stress und ei­nige Ver­wandte fin­den den ras­si­ti­schen Kram, den die AfD er­zählt, auch ganz geil. Ich wün­sche mir da vom Camp vor al­lem ein paar Ba­sics, wie po­li­ti­sche Ar­beit funk­tio­niert, möchte gern Gleich­ge­sinnte ken­nen ler­nen und und und.

Alex: Für mich steht, ab­seits vom all­täg­li­chen An­ti­na­zi­k­ram, die in­halt­li­che Aus­ein­an­der­set­zung mit Ras­sis­mus und Se­xis­mus im Vor­der­grund, aber auch die Re­fle­xion ei­ge­ner Ver­hal­tens­wei­sen und Me­cha­nis­men und wie mensch sie auf­lö­sen kann. Ich freue mich sehr auf den Work­shop zu An­tifa und Männ­lich­keit, so­wie f_an­tifa in der Pro­vinz, die Teil des Camp-Pro­gramms sind. Au­ßer­dem gibt es den Work­shop zu Flucht, Asyl und Mi­gra­tion, der ei­nen Ein­stieg in an­ti­ras­sis­ti­sche Ar­beit er­mög­li­chen soll.

Hiba: Au­ßer­dem ha­ben wir in der Vor­be­rei­tung viel dar­über dis­ku­tiert, wie wir Aktivist*innen ei­nen Zu­gang zum Camp er­mög­li­chen kön­nen, die bei­spiel­weise in ih­rer po­li­ti­schen Ar­beit Ein­schnitte ma­chen müs­sen. Sei es durch die Kin­der­er­zie­hung oder der Aus­schluss von Men­schen, die ein Han­dy­cap ha­ben. Wir ha­ben da­her ei­nen Work­shop ein­ge­plant, in dem sich Aktivist*innen mit Kin­dern über Mög­lich­kei­ten und Pro­bleme po­li­ti­scher Or­ga­ni­sie­rung mit Kin­dern aus­tau­schen kön­nen. Zu­dem wird es ei­nen Work­shop vom ak_­mob (Ar­beits­kreis mit ohne Be­hin­de­rung) ge­ben, der sich da­mit be­schäf­tigt, wie wir un­sere Räume und Ver­an­stat­tun­gen bar­rie­re­arm ge­stal­ten kön­nen. Un­ser Camp-Gelände ist übri­gens auch für Men­schen mit Rolli ge­eig­net!

IR: Okay, jetzt ha­ben wir ein biss­chen über eure Mo­ti­va­tion solch ein Camp zu ver­an­stal­ten ge­spro­chen. Nun er­zählt uns doch mal kon­kreter was dar­über.

Alex: Das JWD-Camp fin­det die­ses Jahr erst­ma­lig statt. Es hat eine klar an­ti­fa­schis­ti­sche Aus­rich­tung. Auch in den nächs­ten Jah­ren soll das Camp ver­an­stal­tet wer­den. In die­sem Jahr ha­ben wir uns für das Strom­bad in Cott­bus ent­schie­den. Das ist ein al­tes Frei­bad di­rekt an de Spree, aus­ge­stat­tet mit Ba­de­stelle, Sa­ni­tär­an­la­gen, Kü­che – also al­lem, was für ein Camp nö­tig ist. Das Che­kov, ein al­ter­na­ti­ver Club, ist di­rekt mit auf dem Ge­lände und das Haus­pro­jekt Zelle 79 in der Nach­bar­schaft.

Hiba: Wir wol­len so vie­len Men­schen wie mög­lich an dem Camp teil­neh­men las­sen und dort ge­mein­sam eine schöne Zeit ver­brin­gen. Lei­der pas­sen auf das Ge­lände nur 150 zel­tende Per­so­nen. Die Mög­lich­kei­ten sind da­her be­grenzt. Al­ler­dings rech­nen wir beim ers­ten Mal nicht mit ei­nem An­sturm, wes­halb sich gern auch jetzt noch Leute für das Camp an­mel­den kön­nen. Don­ners­tag be­ginnt das Camp mit ei­nem gro­ßen Ple­num. Da­nach gibt es ein Knei­pen-Quiz und Punk­rock von der Platte. Der Frei­tag und Sams­tag wid­met sich dann den Work­shops. Mein per­sön­li­ches High­light ist das Frei­tags­kon­zert mit Lena Sto­er­fak­tor und Pö­bel MC.

Alex: Ja und Sams­tag wol­len wir dann das Camp bei La­ger­feuer und Klampfe aus­klin­gen las­sen.

Hiba: Achso, und ple­niert wird je­den Tag. So kön­nen wir ge­mein­sam un­sere Be­drüf­nisse und Wün­sche aus­tau­schen und viel­leicht schaf­fen wir es ja neue Pläne zu schmie­den und ge­mein­same Ak­tio­nen zu star­ten!



IR: Und warum ver­an­stal­tet ihr aus­ge­rech­net in Cott­bus solch ein Camp?

Alex: Uns ist es wich­tig Ber­lin, be­zie­hungs­weise den Ber­li­ner Speck­gür­tel, zu ver­las­sen. Wir möch­ten Leute in die ver­meint­li­che Pro­vinz ho­len, weil das ein­fach die Orte sind, in de­nen wir uns im All­tag be­we­gen. Nix mit Szene-Kiez und Großstadt-Antifa, son­dern ge­nau rein ins Ge­sche­hen. Da­her ist auch der Name JWD-Jan­zWeit­Draus­sen ge­wählt. Wir wol­len das Camp gern rou­tie­ren las­sen, je­doch wei­ter­hin in Städ­ten oder Or­ten, die fernab der Groß­stadt sind.

IR: In eu­rem Auf­ruf sprecht ihr da­von, dass An­ti­fa­schis­mus für euch eine Über­le­bens­stra­te­gie ist. Er­zählt mal was zu der ak­tu­el­len Si­tua­tion in Cott­bus.

Hiba: Wenn man bei In­fo­riot in das Such­feld „Cott­bus“ und „Na­zis“ ein­gibt, be­kommt mensch ein ganz gu­tes Bild von dem, was da ab­geht.

Alex: Ja, Cott­bus macht öfters mal Schlag­zei­len, was seine sehr aus­ge­prägte Na­zis­szene be­trifft. Es ist schon pa­ra­dox, dass Struk­tu­ren, de­nen die NPD frü­her nicht ra­di­kal ge­nug war, nun mit der AfD ge­mein­same Sa­che ma­chen. Statt vom Volks­tod spre­chen sie nun vom Volks­aus­tausch, aber im Gro­ßen und Gan­zen die glei­che Suppe. Das ist bei den pe­gi­da­ähn­li­chen De­mos von Zu­kunft-Hei­mat, die seit Mai re­gel­mä­ßig in Cott­bus statt­fin­den, gut zu be­ob­ach­ten. Durch so­was ist der All­tag in Cott­bus von Ras­sis­mus ver­gif­tet. Da­hin­ge­gen wol­len wir vor al­lem jün­ge­ren Leu­ten zei­gen, dass es auch in der Pro­vinz eman­zi­pa­to­ri­sche Struk­tu­ren und Mög­lich­kei­ten für an­ti­fa­schis­ti­sches En­ga­ge­ment gibt. Das ver­deut­li­chen die Be­richte bei In­fo­riot übri­gens auch.

IR: Danke für eure Ant­wor­ten, wollt ihr noch was er­gän­zen?

Hiba: Ja kommt vor­bei, in­for­miert euch auf un­ser Home­page www.jwdcamp.org. Da fin­det ihr in Kürze Teile des Pro­gramms, Tipps zur An­reise und auch eine Kon­takt­adresse, falls ihr Lust habt euch ein­zu­brin­gen oder noch ir­gend­wel­che Fra­gen of­fen sind.

Alex: Ge­nau, da­mit wir auch bes­ser pla­nen kön­nen, bit­ten wir noch darum euch oder eure ganze Crew an­zu­mel­den, da­mit wir über die Teilnehmer*innenzahl ei­nen Über­blick ha­ben.

Vie­len Dank für das In­ter­view!