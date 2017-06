Quelle: Inforiot

INFORIOT – Zum 25. Mal jährt sich der Mord an Emil Wend­land in Neu­rup­pin. Am 01. Juli soll zum 25. To­des­tag eine Ge­denk­de­mons­tra­tion in Neu­rup­pin statt­fin­den.

Emil Wend­land ist ei­nes der 187 To­des­op­fer rech­ter Ge­walt in der Bun­des­re­pu­blik nach 1990. Emil Wend­land war ob­dach­los. Seine Pei­ni­ger ha­ben ihn mit dem Vor­satz „Pen­ner klat­schen“ zu wol­len im Neu­rup­pi­ner Ro­sen­gar­ten er­sto­chen. Seit meh­re­ren Jah­ren ver­su­chen Neo­na­zis den Mord an Emil Wend­land zu ent­po­li­ti­sie­ren und dies als eine Ver­ro­hungs­tat dar­zu­stel­len.

In­fo­riot hat mit den In­itia­tor_in­nen des Emil Wend­land – Ge­den­kens über ihr Vor­ha­ben ge­spro­chen.

IR: Zu­nächst ein Mal würde es uns und un­sere Le­ser_in­nen in­ter­es­sie­ren, wer ihr seid. Könnt ihr uns ei­nen klei­nen Über­blick zu eu­rer Gruppe ge­ben?

Wir sind ein Teil des JWP Mit­ten­Drin. Das Mit­ten­Drin ist ein links­al­ter­na­ti­ver Ju­gend­club, der nun mehr seit 23 Jah­ren in Neu­rup­pin exis­tiert. Durch eine Haus­be­set­zung 1993 durch Ju­gend­li­che, die sich ei­nen sol­chen Frei­raum wie wir ihn jetzt ha­ben, wünsch­ten, wurde das Pro­jekt ins Le­ben ge­ru­fen. Die zen­trale Ar­beit des Ver­eins ist letzt­end­lich ei­nen Frei­raum zu schaf­fen, zu er­hal­ten und zu er­wei­tern, der frei von Se­xis­mus, Ras­sis­mus, Chau­vi­nis­mus und Frem­den­feind­lich­keit ist – so zu­sa­gen ei­nen Raum für Alle zu bie­ten, um sich dort zu tref­fen, ihre Zeit zu ver­brin­gen und sich selbst und ihr so­zia­les Zen­trum zu or­ga­ni­sie­ren.

IR: Was hat euch dazu be­wegt zu der Kam­pa­gne auf­zu­ru­fen und wie ist der Stand eu­rer Ar­beit?

Seit 2012 gibt es nun be­reits die­ses Ge­den­ken. Da­mals setz­ten sich Men­schen mit den To­des­op­fern rech­ter Ge­walt aus­ein­an­der und stie­ßen dort auf den 1992 er­mor­de­ten Emil Wend­land. Der 20. To­des­tag wurde dann zum An­lass ge­nom­men, das Ge­den­ken zu or­ga­ni­sie­ren. An­fäng­lich gin­gen wir da­mals mit ei­ner ganz kla­ren For­de­rung in die Kam­pa­gne und tra­ten an die Stadt Neu­rup­pin heran und for­der­ten die Um­be­nen­nung ei­ner Straße nach Emil Wend­land. Letzt­lich wurde sich nach ewi­gem Hin und Her und hit­zi­gen De­bat­ten auf eine Ge­denk­ta­fel ge­ei­nigt, die nun heute an dem Platz steht an dem er er­mor­det wurde. Vor 5 Jah­ren star­te­ten wir das Ge­den­ken eben­falls mit ei­ner De­mons­tra­tion durch Neu­rup­pin. Im Vor­feld gab es viele In­for­ma­ti­ons­ver­an­stal­tun­gen in ver­schie­de­nen Lä­den der Stadt zur The­ma­tik. In den letz­ten Jah­ren fand dann ein re­gel­mä­ßi­ges Ge­den­ken an sei­nem To­des­tag statt, in Form ei­ner klei­ne­ren Kund­ge­bung mit je­weils 50 Men­schen. An­läss­lich des 25. To­des­ta­ges woll­ten wir das Thema „Op­fer rech­ter Ge­walt“ wie­der mal mehr in den öffent­li­chen Fo­cus der Stadt rü­cken, die Men­schen die zu uns kom­men über die The­ma­tik auf­klä­ren und al­len Op­fern ge­den­ken, um zu ver­hin­dern, dass nie­mand ver­ges­sen wird.

IR: Wie sah das Ge­den­ken an Emil Wend­land in Neu­rup­pin zu­vor aus?

Vor un­se­rem Ge­den­ken 2012 fand kein Ge­den­ken an Emil Wend­land statt.

IR: Habt ihr im Rah­men eu­rer Kam­pa­gne wei­tere Re­cher­chen zu Emil Wend­lands Le­ben un­ter­nom­men? Falls ja, wie ge­stal­te­ten sich diese und hat­tet ihr Schwie­rig­kei­ten an In­for­ma­tio­nen zu kom­men?

Zu Be­ginn des Ge­den­kens re­cher­chier­ten wir in den Ar­chi­ven der lo­ka­len Zei­tun­gen nach Mel­dun­gen, die sei­nen Tod aber auch sein Le­ben be­tra­fen. Viel war je­doch dort nicht zu fin­den. Es gab um den 1. Juli 1992 nur kurze Mel­dun­gen zu sei­nem Tod. Auch über sein Le­ben war nur we­nig her­aus­zu­fin­den. Wir schal­te­ten An­zei­gen, um Per­so­nen aus­fin­dig zu ma­chen, die in ir­gend­ei­ner Art und Weise ihn als Men­schen be­leuch­ten konn­ten. Es fan­den sich je­doch nur Ein­zel­per­so­nen, die nur we­nig über Wend­land er­zäh­len konn­ten. Letzt­lich fan­den wir in den Ur­teils­ver­kün­dun­gen, die not­wen­di­gen In­for­ma­tion zu sei­nem Tod.

IR: Im Rah­men des Ge­den­kens soll nicht nur am 01. Juli eine De­mons­tra­tion in Neu­rup­pin statt­fin­den. Was ist von eu­rer Seite aus al­les ge­plant?

Die Kam­pa­gne ist ja jetzt schon bald vor­bei. In den letz­ten 2 Mo­na­ten or­ga­ni­sier­ten wir je­doch ver­schie­de­nen In­for­ma­ti­ons­ver­an­stal­tun­gen, die je­doch alle mög­li­chen The­men­ge­biete ab­grif­fen. So fand eine Ver­an­stal­tung mit LGBTIQ Ge­flüch­te­ten statt, die über ihr Le­ben in ih­ren Län­dern und nach der Flucht in Deutsch­land er­zähl­ten. Wei­ter­hin be­suchte uns Bernd Lan­ger und er­zählte von sei­nem neuen Buch „Kunst & Kampf“. Eine wei­tere Ver­an­stal­tung zum Thema „Op­fer rech­ter Ge­walt“ ist noch ge­plant und au­ßer­dem hängt seit dem 24. Juni die Aus­stel­lung „To­des­op­fer rech­ter Ge­walt“ der Op­fer­per­spek­tive im Al­ten Gym­na­sium in Neu­rup­pin. Im Vor­feld der Demo ist noch eine Po­di­ums­dis­kus­sion ge­plant, die sich mit der Frage be­schäf­ti­gen soll, wie ein Ge­den­ken an die Op­fer ge­stal­tet wer­den kann, re­gi­ons­über­grei­fend und Hand in Hand mit an­de­ren Ge­den­kinitia­ti­ven.

IR: Seit meh­re­ren Jah­ren ver­su­chen Neo­na­zis um die Freien Kräfte Neu­rup­pin das Ge­den­ken zu Emil Wend­land zu ent­po­li­ti­sie­ren und den Fall als eine Ver­ro­hungs­tat dar­zu­stel­len. Wie wer­tet ihr die­sen Vor­stoß und ist die­ses Jahr mit ähn­li­chen Stör­ak­tio­nen der Neo­na­zis zu rech­nen?

Uns mach­ten de­ren Ak­tio­nen in Be­zug auf Wend­lands Tod völ­lig fas­sungs­los. So eine Dreis­tig­keit zu be­sit­zen und die Um­stände so zu ver­dre­hen und als Tat sub­kul­tu­rel­ler Per­spek­tiv­lo­sig­keit hin­zu­stel­len, macht uns wü­tend. Schwer zu sa­gen, wie man so et­was wer­ten soll. Letzt­lich ist es nur ein wei­te­rer Ver­zug von ih­rer fa­schis­ti­schen Ideo­lo­gie ab­zu­len­ken und sich als bür­ger­nah dar­zu­stel­len, die da­ma­li­gen Ge­ge­ben­hei­ten der 90er Jahre klein zu re­den und sich in die Öffent­lich­keit zu rü­cken. Ihre Kund­ge­bun­gen kön­nen je­den­falls nicht als Er­folg an­er­kannt wer­den. Fast je­des Jahr gab es ge­gen ihre Ver­an­stal­tun­gen meh­rere Stör­ak­tio­nen. Wir wis­sen nicht, ob es in die­sem Jahr wie­der zu Ak­tio­nen der Na­zis kom­men wird – bis­her hal­ten sie sich je­den­falls ver­deckt. In der Pla­nung der De­mons­tra­tion be­rück­sich­tig­ten wir die letz­ten Jahre na­tür­lich und ver­su­chen ih­nen den Raum auf dem Schul­platz durch die Route zu neh­men. Fly­er­ak­tio­nen, wie in den letz­ten Jah­ren fan­den bis­her noch nicht statt. Ge­ne­rell sind die Freien Kräfte bis auf klei­nere Ak­tio­nen in die­sem Jahr sehr in­ak­tiv, so­wieso rich­ten sie ih­ren Fo­kus kaum noch auf Neu­rup­pin, da die meis­ten ih­rer or­ga­ni­sier­ten De­mons­tra­tion blo­ckiert wer­den und sie in Neu­rup­pin kei­nen Fuß fas­sen konn­ten.

IR: Lange Zeit galt Emil Wend­land als ei­nes der Fälle, die durch die Bun­des­re­gie­rung of­fi­zi­ell nicht als Op­fer rech­ter Ge­walt gal­ten. Nach­dem eine Stu­die des Mo­ses-Men­dels­sohn-Zen­trums der Uni­ver­si­tät Pots­dam den Fall un­ter­sucht hat und ihn als po­li­tisch ein­ge­schätzte, zog dann das Bran­den­bur­ger In­nen­mi­nis­te­rium nach. Nun gilt Emil Wend­land als „an­er­kannt“. Wie be­wer­tet ihr die Stu­die und was hat sich mit der An­er­ken­nung des Falls für eure Ge­denk­ar­beit ge­än­dert?

Wir sind froh das Wend­land nun an­er­kannt ist und fin­den es auch äußerst wich­tig, dass er nun zu den of­fi­zi­el­len Op­fern rech­ter Ge­walt zählt. Letzt­lich soll es je­doch in un­se­rer Ar­beit nicht nur darum geht. Es gibt noch viel zu viele Fälle, die bis heute un­ge­klärt sind und wie wir den­ken, viel zu viele Men­schen, die von Fa­schis­t_in­nen er­mor­det wur­den und bis heute nicht an­er­kannt sind. Das machte die Aus­stel­lung der Op­fer­per­spek­tive nun auch noch­mal deut­lich. Was je­doch eine An­er­ken­nung nicht ver­hin­dern kann, ist, dass sol­che Ta­ten wei­ter­hin ge­sche­hen wer­den, ge­rade weil sich die Lage im­mer wei­ter zu­spitzt und es nur eine Frage der Zeit ist, bis wie­der Men­schen durch Fa­schis­t_in­nen ster­ben wer­den. Des­halb ist es wich­tig, un­ser Ge­den­ken fort zu­füh­ren und nicht nur auf Emil Wend­land zu rich­ten son­dern auf alle Op­fer. Wir wün­schen uns eine Zu­sam­men­ar­beit mit al­len an­de­ren Ge­den­kinitia­ti­ven, so dass die Op­fer nicht in Ver­ges­sen­heit ge­ra­ten und die­ses Thema re­gel­mä­ßig in der Öffent­lich­keit steht.

